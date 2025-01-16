Сможет ли Украина уничтожать в Энгельсе самолеты РФ, а не горючее: названо условие

В Украине заканчиваются испытания реактивных дронов. Эти беспилотники, а также украинские баллистические ракеты сделают возможным уничтожение российской авиации на таких базах, как Энгельс в Саратовской области. Сейчас Украина атакует медленными дронами, и оккупанты успевают поднять самолеты в воздух, сообщает 16 января портал "Комментарии" со ссылкой на заявление авиационного эксперта Константина Криволапа в эфире канала Киев24.

Чтобы поражать самолеты РФ на аэродромах, Украине нужны более быстрые дроны - и, возможно, они вскоре появятся. Фото: ВЧК-ОГПУ / Telegram (архив)

Криволап отметил, что сейчас украинским дронам не хватает скорости. Говоря об ударах Украины по аэродрому "Энгельс" в РФ, эксперт добавил, что россияне к тому же его хорошо защищают, потому что это основная база стратегической авиации. А боекомплект и многое другое там находится в подземных складах и на данный момент неуязвимо для ударов сил обороны.

"Самолеты не под землей. Но пока нашими дронами мы долетаем, они успевают подняться в воздух. Вопрос сейчас только в скорости наших дронщиков. Но уже появляются реактивные дроны, заканчиваются испытания. Скоро будем видеть (результат)", — подчеркнул Криволап.

"Комментарии" писали, что атака ракетами и дронами 14 января по военным объектам на территории РФ, по данным Генштаба ВСУ, стала самым массированной подобным ударом с украинской стороны за всю войну. РосСМИ приводили данные о более чем 200 воздушных целей, которые летели по целям в РФ, часть из них была сбита. При этом ни российские военные, ни власти регионов РФ не признавали попадания, отрапортовав об успешной работе ПВО и последствиях от падения обломков.

Генштаб ВСУ 14 января отчитался о поражении российских целей на расстоянии от 200 до 1100 км от Украины в глубине территории РФ. Под удар попали объекты в Брянской, Саратовской, Тульской областях и Татарстане. В том числе вновь успешно атакована база хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристал" в Энгельсе Саратовской области, где только что потушили пожар, продолжавшийся пять дней после предыдущего удара . Также поражен Брянский химический завод в городе Сельцо где вдобавок в ходе атаки уничтожены два вражеских ЗРК – "Тор" и "Бук". Кроме этого, поражены стратегические объекты военно-промышленного комплекса России — Саратовский НПЗ и завод "Казаньоргсинтез". На обоих объектах возник пожар.





"Комментарии" отмечают, что в ходе войны украинским силам удавалось поражать самолеты дальней авиации РФ на аэродромах Энгельс, Дягилево и даже Оленья Мурманской области. Для этого использовались дальнобойные дроны, переработанные советские беспилотники "Стриж" и диверсионные группы. Однако в последнее время о подобных успехах ВСУ, спецслужбы и разведка не отчитывались.