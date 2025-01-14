Потери больше, чем считалось: Генштаб раскрыл истинные масштабы рекордного удара по РФ

Генеральный штаб ВСУ подтвердил атаку 14 января по нескольким военным объектам на территории РФ. Удар стал самым массовым с февраля 2022 года. Как сообщает портал "Комментарии", силы обороны Украины уничтожили и прикрывавшие российские объекты средства ПВО.

Новый пожар в Энгельсе - лишь малая часть ущерба РФ после украинской атаки 14 января. Фото из открытых источников

Генштаб ВСУ отчитался о поражении российских целей на расстоянии от 200 до 1100 км от Украины в глубине территории РФ. Под удар попали цели в Брянской, Саратовской, Тульской областях и Татарстане.

"Вновь успешно атакована база хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристал2 в Энгельсе Саратовской области, где только что потушили пожар, продолжавшийся 5 дней после предварительного удара. Возгорание успешно возобновлено подразделениями Сил беспилотных систем ВС Украины и Главного управления разведки", — подтвердили военные.

Также поражен Брянский химический завод в городе Сельцо — стратегический объект военно-промышленного комплекса России. На территории завода наблюдалась вторичная детонация, продолжавшаяся несколько часов. Кроме этого, в ходе атаки уничтожены два вражеских ЗРК – "Тор" и "Бук".

"Кроме этого, подразделениями Главного управления разведки и Службы безопасности Украины поражены стратегические объекты военно-промышленного комплекса России — Саратовский нефтеперерабатывающий завод и завод "Казаньоргсинтез". На обоих объектах возник пожар", — сказано в сообщении.

В Генштабе заверили, что такие удары будут продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины.

Как писал портал "Коммертарии", в ночь на 14 января украинские Силы обороны провели одну из самых масштабных ракетно-дроновых атак по целям на территории РФ, которая была успешной. В частности, в Казани горит завод "Оргсинтез", специализирующийся на производстве высококачественного пластика и полиэтилена разной плотности. В Энгельсе Саратовской области, снова горит нефтебаза. Кроме того, взрывы также раздавались в Тульской, Ростовской, Тамбовской, Воронежской и Орловской областях. Целями атак стали объекты в Энгельсе, Саратове, Казани, Брянске и Туле, среди которых заводы по производству компонентов для оружия, нефтеперерабатывающие предприятия, склады и системы ПВО РФ.

Портал "Комментарии" уточнял также, что в ночь на 14 января в городе Энгельс Саратовской области России в результате атаки беспилотников получило повреждения промышленное предприятие. Российские власти не раскрывают деталей по объекту атаки. До этого в течение 5 суток в Энгельсе тут тушили пожар после атаки БПЛА. Теперь, как говорят местные жители в пабликах, нефтебаза снова горит.