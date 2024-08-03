Сможет ли Россия уничтожить украинскую энергосистему: ответ Буданова

Как передает портал "Комментарии", руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью ТСН рассказал, может ли Россия уничтожить украинскую энергосистему и будет ли Украина бить в ответ.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

"Все эти узлы очень сильно защищены. Так же как у нас их пытаются защитить. Так же, такие же подобные меры происходят в России. Только они пошли путем больше наращивания системы ПВО. У них для этого возможности гораздо больше. Потому что они являются производителями таких систем", — заявил глава украинской разведки.

По его убеждению, именно поэтому сказать, что это мы "сейчас положим их энергосистему – это немножко видимо некорректно будет".

Кирилл Буданов считает, что полностью положить энергосистему Украины россияне не смогут. Но и Украина не сможет уничтожить российскую энергосистему.

Все дело в том, пояснил Буданов, что советская система была максимально разветвленная и дублированная.

"Условно там три или четыре, или в определенных узлах дубль идет. Сделать тяжелой жизнь — можно. Полностью разрушить – почти нереально", — пояснил главный разведчик страны.

Отметим, в этом же интервью Кирилл Буданов сделал громкое заявление о том, что Крымский мост может быть разрушен в ближайшие несколько месяцев.

По словам главы ГУР, сейчас идет подготовка к уничтожению Керченского моста.

"Все работают и над дальними ударами, и над уничтожением Керченского моста. Это все нуждается, скажем так, в комплексном решении. Работа продолжается", — сказал Кирилл Буданов.

У главы ГУР спросили, будет ли в ближайшие несколько месяцев разрушен Крымский мост. Глава украинской разведки ответил: "Шансы есть".

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