Сможет ли Россия уничтожить украинскую энергосистему: ответ Буданова

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью ТСН рассказал, может ли Россия уничтожить украинскую энергосистему и будет ли Украина бить в ответ.
Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников
По его убеждению, именно поэтому сказать, что это мы "сейчас положим их энергосистему – это немножко видимо некорректно будет".
Кирилл Буданов считает, что полностью положить энергосистему Украины россияне не смогут. Но и Украина не сможет уничтожить российскую энергосистему.
Все дело в том, пояснил Буданов, что советская система была максимально разветвленная и дублированная.
Отметим, в этом же интервью Кирилл Буданов сделал громкое заявление о том, что Крымский мост может быть разрушен в ближайшие несколько месяцев.
По словам главы ГУР, сейчас идет подготовка к уничтожению Керченского моста.
У главы ГУР спросили, будет ли в ближайшие несколько месяцев разрушен Крымский мост. Глава украинской разведки ответил: "Шансы есть".
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