В ГУР объяснили слова Буданова о новом наступлении РФ

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Кравцев Сергей
Сказанное в интервью не всегда накладывается на то, что происходит в данное время. Ведь в большинстве случаев интервью записывается в одно время, а публикуется в другое. Соответственно ситуация на том или ином участке фронта меняется. Как передает портал "Комментарии", так представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона прокомментировал ситуацию на северных границах страны. По его словам, информация и обстановка активно изменяются, что требует постоянных корректив в формах подачи информации.
Андрей Юсов. Фото: из открытых источников
По его словам, данное интервью, в котором руководитель ГУР МО Кирилл Буданов говорил об угрозе наступления РФ с севера, записывалось тогда, когда были активные действия на Харьковском направлении и враг продолжал свою наступательную операцию.
Юсов отметил, что украинские Силы безопасности и обороны сломали планы врага по Харьковской области и другому северному направлению.
На вопрос, наблюдается ли на отдельных участках северной границы накопление сил, которых не было относительно недавно, Юсов ответил, что сейчас в ГУР видят попытки враждебных ДРГ и попытки ротации, изменения, пополнения подразделений, понесших значительные потери в живой силе и технике.
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