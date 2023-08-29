Сколько украинцев идут в бомбоубежище во время воздушной тревоги

Россияне постоянно наносят удары по территории Украины, в частности, российские ракеты попадают в жилые дома, школы и больницы. 19 августа произошла очередная атака россиян. В этот раз пострадал Чернигов, где из-за российских ракет около 200 украинцев получили ранения. Социологическая компания Active Group опросила украинцев, что они делают во время воздушной тревоги.



Что делают украинские во время воздушной тревоги. Фото из открытых источников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Согласно результатам опроса, большинство украинцев – 42,9% респондентов указали, что во время воздушных тревог ничего не делают. В январе за этот вариант проголосовали 36,7% опрошенных.

Вторым по популярности вариантом оказался "нахожу место между двумя стенами" – 26,1%. Еще 18,6% респондентов выбрали ответ "сажусь подальше от окна", а вариант "подхожу к окну посмотреть" указало 3%. Только 6,9% опрошенных спускаются в бомбоубежища, как это рекомендуют делать украинские власти и службы ГСЧС.





Active Group также спросили, имеют ли украинцы возможность попасть в ближайшее бомбоубежище во время воздушной тревоги. 44,2% опрошенных указали, что могут попасть в бомбоубежище, тогда как 45,7% ответили, что не имеют такой возможности. Еще 6,7% указали, что не знают, где находится ближайшее укрытие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у украинцев кардинально изменилось отношение ко Дню Независимости. Результаты опроса в этом году сравнили с показателями 2013 года.

Также "Комментарии" писали о социологическом исследовании, которое указало, сколько украинцев празднует день рождения во время войны и как именно его проводит в период российского вторжения.