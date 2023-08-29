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Сколько украинцев идут в бомбоубежище во время воздушной тревоги

Социологические исследования показали, как украинцы реагируют на воздушную тревогу.

сегодня, 15:05
Автор:
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Slava Kot
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Россияне постоянно наносят удары по территории Украины, в частности, российские ракеты попадают в жилые дома, школы и больницы. 19 августа произошла очередная атака россиян. В этот раз пострадал Чернигов, где из-за российских ракет около 200 украинцев получили ранения. Социологическая компания Active Group опросила украинцев, что они делают во время воздушной тревоги.

Сколько украинцев идут в бомбоубежище во время воздушной тревоги

Что делают украинские во время воздушной тревоги. Фото из открытых источников


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Согласно результатам опроса, большинство украинцев – 42,9% респондентов указали, что во время воздушных тревог ничего не делают. В январе за этот вариант проголосовали 36,7% опрошенных.

Вторым по популярности вариантом оказался "нахожу место между двумя стенами" – 26,1%. Еще 18,6% респондентов выбрали ответ "сажусь подальше от окна", а вариант "подхожу к окну посмотреть" указало 3%. Только 6,9% опрошенных спускаются в бомбоубежища, как это рекомендуют делать украинские власти и службы ГСЧС.

Сколько украинцев идут в бомбоубежище во время воздушной тревоги - фото 2

Active Group также спросили, имеют ли украинцы возможность попасть в ближайшее бомбоубежище во время воздушной тревоги. 44,2% опрошенных указали, что могут попасть в бомбоубежище, тогда как 45,7% ответили, что не имеют такой возможности. Еще 6,7% указали, что не знают, где находится ближайшее укрытие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у украинцев кардинально изменилось отношение ко Дню Независимости. Результаты опроса в этом году сравнили с показателями 2013 года.

Также "Комментарии" писали о социологическом исследовании, которое указало, сколько украинцев празднует день рождения во время войны и как именно его проводит в период российского вторжения.



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Источник: https://t.me/pulsweek/273
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Обсуждения

Марійка

сегодня, 15:38

Спускають з квартири лише коли бачу повідомлення, що ракети на підході до моєї області. В інших випадках собі сижу і не турбуюсь, майже.


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