СМИ узнали, сколько украинской территории захватила РФ в этом году

Российские захватнические войска с начала 2023 года смогли оккупировать приблизительно 500 кв. км территории Украины. Для сравнения, это меньше площади Киева или, например, Нью-Йорка. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The New York Times".

Российские войска. Фото: из открытых источников

По данным Института изучения войны, РФ в этом году захватила около 857 кв. км, однако украинские бойцы вернули уже 370 кв. км из них.

В настоящее время захваченными Россией остаются около 487 кв. км территории нашей страны.

В целом российские войска контролируют около 18% территории Украины (больше территории Швейцарии), в частности, Крым и Донбасс.

С начала войны в 2014 году россияне захватили около 7% территории и еще 10% с 24 февраля 2022 года. В 2023 году эта цифра составила всего 0,08%.

Как отмечает издание, в этом году обе стороны начали с планирования амбициозных наступлений, но линия фронта практически не сдвинулась.

Согласно анализу данных Института изучения войны, август стал месяцем с наименьшими территориальными завоеваниями с начала полномасштабной войны. Хотя ВСУ добились небольших успехов на юге, оккупационные войска смогли захватить чуть больше земель на северо-востоке.

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