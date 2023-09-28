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СМИ узнали, сколько украинской территории захватила РФ в этом году

Россияне сумели захватить украинской территории меньше площади Киева или, например, Нью-Йорка

сегодня, 16:54
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские захватнические войска с начала 2023 года смогли оккупировать приблизительно 500 кв. км территории Украины. Для сравнения, это меньше площади Киева или, например, Нью-Йорка. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The New York Times".

СМИ узнали, сколько украинской территории захватила РФ в этом году

Российские войска. Фото: из открытых источников

По данным Института изучения войны, РФ в этом году захватила около 857 кв. км, однако украинские бойцы вернули уже 370 кв. км из них.


В настоящее время захваченными Россией остаются около 487 кв. км территории нашей страны.

В целом российские войска контролируют около 18% территории Украины (больше территории Швейцарии), в частности, Крым и Донбасс.

С начала войны в 2014 году россияне захватили около 7% территории и еще 10% с 24 февраля 2022 года. В 2023 году эта цифра составила всего 0,08%.

Как отмечает издание, в этом году обе стороны начали с планирования амбициозных наступлений, но линия фронта практически не сдвинулась.

Согласно анализу данных Института изучения войны, август стал месяцем с наименьшими территориальными завоеваниями с начала полномасштабной войны. Хотя ВСУ добились небольших успехов на юге, оккупационные войска смогли захватить чуть больше земель на северо-востоке.

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Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планируются мощные меры по усилению государства за оставшиеся дни сентября, а также идет работа над содержательным наполнением октября и ноября. По словам главы государства, Украина получит больше возможностей для своей защиты. Какие ожидания от октября на всех фронтах (военный, во внутренней и внешней политике, экономике)? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




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Источник: https://www.nytimes.com/interactive/2023/09/28/world/europe/russia-ukraine-war-map-front-line.html
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