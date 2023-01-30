СМИ узнали последние слова Герасимова перед вторжением в Украину

Журналистам службы BBC стали известны подробности о последнем разговоре министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова перед полномасштабным вторжением в Украину.

Валерий Герасимов. Фото: Getty Images

Как утверждается, 11 февраля глава Минобороны Британии прибыл с визитом в Москву, чтобы встретиться со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. По словам главы Минобороны Британии, он вернулся с заверениями, что Россия "никогда не вторгнется в Украину", однако добавил, что "обе стороны понимали, что это ложь".

Разговор с военным командованием РФ Уоллесу больше напоминал "демонстрацию силы устрашения: я собираюсь солгать тебе, ты знаешь, что я вру, и я знаю, что ты знаешь, что я вру, но я продолжу тебе врать".

Уоллес добавил, что после этого разговора, больше напоминающего игру, у него уже не было сомнений – Путин готов развязать в Европе полномасштабную войну, вторгнувшись в Украину. Больше всего, отметил Уоллес, ему запомнились последние слова Герасимова на этой встречи. Тот заявил ему, что "никогда больше мы не будем унижены".

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