СМИ узнали, почему Кремль до последнего не верил, что ВСУ начнут операцию в Курской области

Российское командование до последнего момента не видело признаков готовящегося украинского вторжения в Курскую область, и даже после начала вторжения пыталось игнорировать эти события. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, даже утром того дня, когда Украина начала свой прорыв министерство обороны РФ опубликовало видео, на котором командующий российскими военными силами генерал Валерий Герасимов посещает другую зону боевых действий в Украине.

"На кадрах не указано точное время визита, но не видно, чтобы он был обеспокоен или знал о событиях, разворачивающихся в Курской области", — отмечает издание.

Как отмечают западные аналитики, внезапное украинское вторжение вызвало вопросы об эффективности российской разведки, а также пограничных укреплений и сил, охраняющих их.

По словам французского военного эксперта Йоханна Мишеля, поскольку украинские войска отступают на востоке Украины, на одном из самых стратегически важных участков линии фронта, Москва вполне могла предположить, что Киев не пойдет на вторжение на территорию РФ, поскольку это серьезный риск.

При этом российский депутат и бывший военный Андрей Гурулев заявлял, что российские военные руководители были предупреждены примерно за месяц до этого о признаках подготовки к украинскому наступлению, но не прислушались.

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