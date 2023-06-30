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СМИ узнали о новых боеприпасах, которые США готовятся отправить в Украину

Кассетные боеприпасы, которые США накопили, могут помочь восполнить пробел в количестве снарядов

сегодня, 10:47
Автор:
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Кравцев Сергей
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Белый дом готовится огласить решение о том, чтобы дать согласие на передачу спорных кассетных боеприпасов Украине. Это связано с тем, что украинские войска изо всех сил пытаются добиться значительных успехов в своем контрнаступлении, но пока что не имеют стремительного продвижения из-за плотной обороны россиян. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN".

СМИ узнали о новых боеприпасах, которые США готовятся отправить в Украину

Кассетные боеприпасы. Фото из открытых источников

"Это, несомненно, окажет значительное влияние на поле боя", — рассказал в комментарии "CNN" официальный представитель США.


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Чиновники отметили, что в ближайшее время ожидается окончательное решение Администрации Джо Байдена, и в случае его одобрения оружие может быть включено в новый пакет военной помощи Украине уже в следующем месяце.

Официальные власти Украины продолжают быть на постоянной связи с официальными лицами США, уговаривая тех начать поставки более мощных боеприпасов. О поставках кассетных боеприпасов идут разговоры еще с прошлого года. Утверждая, что они увеличат число боеприпасов для западных артиллерийских и ракетных систем и помогут сократить численное превосходство России в артиллерии.

В материале говорится, что есть две ключевые причины, почему США пока отказывались передавать Украине кассетные боеприпасы. Первая – применение таких боеприпасов может создать проблемы для гражданских, которые находятся в оккупации. Вторая – союзники США, включая Великобританию, Францию и Германию, подписали запрет на кассетные боеприпасы. Но решение может быть пересмотрено, потому как украинское контрнаступление пока что не может достичь тех результатов, на которые рассчитывал Вашингтон и его союзники.

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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-06-29-23/h_ef2aaa1b6fac1cfe3dfe517612c8f47a
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