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СМИ узнали, какое оружие дает новый импульс для контрнаступления Украины

По данным WSJ, кассетные боеприпасы США уничтожают российские окопы и артиллерийские установки в районе, где украинцы с трудом продвигались

сегодня, 08:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Перед тем, как передать Украине кассетные боеприпасы американского производства было много разговоров о том, смогут ли они повлиять на ход украинского контрнаступления. И теперь, спустя несколько недель активного применения переданных партнерами боеприпасов, становится очевидно, что у украинских войск, как минимум, появился новый импульс. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

СМИ узнали, какое оружие дает новый импульс для контрнаступления Украины

Кассетные боеприпасы. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, даже несмотря на то, что Украина получила достаточно большое количество западных танков и другого вооружения, она не может применить его в полном объёме из-за огромной территории, которая буквально усеяна минами и другими ограждениями. Помимо этого, авиация россиян на порядок превосходит украинские самолеты, она выше в классе.


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WSJ, цитируя заявления украинских военных, отмечает, что хоть кассетные бомбы сами по себе и не изменят баланс сил на поле боя в пользу Украины, но они уже помогли Украине добраться до тех позиций россиян, которые казались недоступными, пока у ВСУ не было кассетных боеприпасов. 

При этом один из украинских военных рассказал, что русские быстро приспособились и в некоторых местах их окопы глубиной в 2 метра, что защищает из от разрыва кассетного боеприпаса. 

Читайте также на портале "Комментарии" — где оккупантам горячее всего: ВСУ назвали направление, где используют кассетные боеприпасы.

Также издание "Комментарии" сообщало — почему снова заговорили о возможности Беларуси вступить в российско-украинскую войну – что происходит.



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