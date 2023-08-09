СМИ узнали, какое оружие дает новый импульс для контрнаступления Украины

Перед тем, как передать Украине кассетные боеприпасы американского производства было много разговоров о том, смогут ли они повлиять на ход украинского контрнаступления. И теперь, спустя несколько недель активного применения переданных партнерами боеприпасов, становится очевидно, что у украинских войск, как минимум, появился новый импульс. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

Кассетные боеприпасы. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, даже несмотря на то, что Украина получила достаточно большое количество западных танков и другого вооружения, она не может применить его в полном объёме из-за огромной территории, которая буквально усеяна минами и другими ограждениями. Помимо этого, авиация россиян на порядок превосходит украинские самолеты, она выше в классе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

WSJ, цитируя заявления украинских военных, отмечает, что хоть кассетные бомбы сами по себе и не изменят баланс сил на поле боя в пользу Украины, но они уже помогли Украине добраться до тех позиций россиян, которые казались недоступными, пока у ВСУ не было кассетных боеприпасов.

При этом один из украинских военных рассказал, что русские быстро приспособились и в некоторых местах их окопы глубиной в 2 метра, что защищает из от разрыва кассетного боеприпаса.

Читайте также на портале "Комментарии" — где оккупантам горячее всего: ВСУ назвали направление, где используют кассетные боеприпасы.

Также издание "Комментарии" сообщало — почему снова заговорили о возможности Беларуси вступить в российско-украинскую войну – что происходит.