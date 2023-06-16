logo

BTC/USD

25552.53

ETH/USD

1668.41

LTC/USD

75.31

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

40.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией СМИ узнали детали "мирного плана" Африки по войне в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

СМИ узнали детали "мирного плана" Африки по войне в Украине

Сообщается, что план предполагает вывод российских войск

сегодня, 11:44
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Африканские лидеры могут предложить Киеву и Москве ряд "мер по укреплению доверия", чтобы остановить войну. Именно для их обсуждения лидеры Африки сегодня и прибыли в столицу Украины. Далее ожидается визит в Санкт-Петербурге, где также будут проведены консультации. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

СМИ узнали детали "мирного плана" Африки по войне в Украине

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что в еще не представленном общественности рамочном документе перечислен ряд шагов, которые могут предложить африканские лидеры. Первым пунктом идет вывод российских войск с украинской территории. При этом не уточняется – вывод войск с территории на момент 23 февраля 2022 года или же на момент 1991 года. Вторым пунктом идет – выведение тактического ядерного оружия из Беларуси. Третьим пунктом – приостановление действия ордера на арест Путина, выданного Международным уголовным судом. Четвертым пунктом – ослабление санкций в отношении России.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Отдельным пунктом перечне предложений лидеров Африки стоит "безусловное соглашение о зерне и удобрениях". 

"Вышеуказанные меры должны быть направлены на содействие созданию среды, благоприятной для прекращения огня, что позволит сторонам укрепить доверие и рассмотреть вопрос о разработке своих стратегий восстановления мира", — отмечается в документе.

Отметим, ранее "Reuters" уже сообщало о мирном плане лидеров Африки. Тогда в нем говорилось, что от России не будут требовать выведения войск с территории Украины. В то же время Киеву будет предложено начать мирные переговоры уже сейчас. 

Читайте также на портале "Комментарии" — в череде "миротворцев", якобы желающих остановить российско-украинскую войну – прибавление. Вслед за Китаем с его "мирным планом" и спецпредставителем, который провел визиты в Украину, РФ и ЕС, вслед за неудачными потугами Европы и странными инициативами Бразилии – в дело решила вступить Африка. О чём говорит этот "парад" примирителей? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/europe/african-leaders-propose-confidence-building-measure-russia-ukraine-document-2023-06-15/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!