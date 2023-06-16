СМИ узнали детали "мирного плана" Африки по войне в Украине

Африканские лидеры могут предложить Киеву и Москве ряд "мер по укреплению доверия", чтобы остановить войну. Именно для их обсуждения лидеры Африки сегодня и прибыли в столицу Украины. Далее ожидается визит в Санкт-Петербурге, где также будут проведены консультации. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что в еще не представленном общественности рамочном документе перечислен ряд шагов, которые могут предложить африканские лидеры. Первым пунктом идет вывод российских войск с украинской территории. При этом не уточняется – вывод войск с территории на момент 23 февраля 2022 года или же на момент 1991 года. Вторым пунктом идет – выведение тактического ядерного оружия из Беларуси. Третьим пунктом – приостановление действия ордера на арест Путина, выданного Международным уголовным судом. Четвертым пунктом – ослабление санкций в отношении России.

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Отдельным пунктом перечне предложений лидеров Африки стоит "безусловное соглашение о зерне и удобрениях".

"Вышеуказанные меры должны быть направлены на содействие созданию среды, благоприятной для прекращения огня, что позволит сторонам укрепить доверие и рассмотреть вопрос о разработке своих стратегий восстановления мира", — отмечается в документе.

Отметим, ранее "Reuters" уже сообщало о мирном плане лидеров Африки. Тогда в нем говорилось, что от России не будут требовать выведения войск с территории Украины. В то же время Киеву будет предложено начать мирные переговоры уже сейчас.

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