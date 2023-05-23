СМИ узнали детали "мирного плана" Африки: почему Украина не него не согласится

Лидеры шести африканских стран хотят предложить Украине начать переговоры с Россией. Речь идет о "мирных переговорах" даже при условии, что российские захватнические войска не покинут украинскую территорию. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление администрации президента ЮАР Сирила Рамафосы, которое появилось в распоряжении "Reuters".

Президент ЮАР Сирил Рамафоса. Фото: Getty Images

"Шесть африканских лидеров предложат, чтобы Украина согласилась начать мирные переговоры с Россией даже, если российские войска остаются на ее территории", — говорится в заявлении.

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В материале говорится, что такую идею будут продвигать шесть африканских лидеров, которые в начале июня намерены прибыть с визитом в Украину.

"Во-первых, речь идет о прекращении боевых действий. Во-вторых, это основа для продолжительного мира", — сказал пресс-секретарь Рамафосы Винсент Магвенья.

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