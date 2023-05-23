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СМИ узнали детали "мирного плана" Африки: почему Украина не него не согласится

Так называемый "мирный план" Африки предусматривает переговоры с Кремлем без вывода российских войск из захваченных территорий Украины

сегодня, 14:18
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Автор:

Кравцев Сергей

Лидеры шести африканских стран хотят предложить Украине начать переговоры с Россией. Речь идет о "мирных переговорах" даже при условии, что российские захватнические войска не покинут украинскую территорию. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление администрации президента ЮАР Сирила Рамафосы, которое появилось в распоряжении "Reuters".

СМИ узнали детали "мирного плана" Африки: почему Украина не него не согласится

Президент ЮАР Сирил Рамафоса. Фото: Getty Images

"Шесть африканских лидеров предложат, чтобы Украина согласилась начать мирные переговоры с Россией даже, если российские войска остаются на ее территории", — говорится в заявлении.


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В материале говорится, что такую идею будут продвигать шесть африканских лидеров, которые в начале июня намерены прибыть с визитом в Украину.

"Во-первых, речь идет о прекращении боевых действий. Во-вторых, это основа для продолжительного мира", — сказал пресс-секретарь Рамафосы Винсент Магвенья.

Читайте также на портале "Комментарии" — в череде "миротворцев", якобы желающих остановить российско-украинскую войну – прибавление. Вслед за Китаем с его "мирным планом" и спецпредставителем, который на этой неделе начинает визиты в Украину, РФ и ЕС, вслед за неудачными потугами Европы и странными инициативами Бразилии – в дело решила вступить Африка. О чём говорит этот "парад" примирителей? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина сегодня нуждается в поддержке одной мирной инициативы, которую предложил президент Украины Владимир Зеленский еще в ноябре 2022 года. А продуцирование новых мирных планов точно не приближает мир в Украине. Об этом на пресс-конференции по итогам визита в Марокко заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.




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Источник: https://www.reuters.com/world/african-leaders-seek-persuade-russia-ukraine-cease-hostilities-2023-05-22/
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