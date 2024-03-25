СМИ узнали, что было целью сегодняшнего ракетного удара оккупантов по Киеву

Сегодня утром страна-агрессор нанесла очередной ожесточенный ракетный удар по Киеву. По данным ВСУ, средства противовоздушной обороны перехватили две баллистические ракеты, запущенные с территории оккупированного Крыма, обе были нацелены на центр украинской столицы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Kyiv Post".

Ракетный удар по Киеву. Фото: из открытых истчочников

При этом издание, ссылаясь на свои источники в Службе безопасности Украины утверждает, что обе российские ракеты были нацелены на офисы СБУ.

"По данным источников Kyiv Post, ракеты были нацелены на помещения, где находятся высокопоставленные сотрудники СБУ", — пишет издание.

Интересно, что российские пропагандисты со ссылкой на источники в силовых структурах утверждают, что 25 марта во время удара по Киеву удалось повредить ЗРК "Патриот". По их информации, якобы удары были нанесены по аэропорту Жуляны, где якобы и находились ЗРК Patriot. При этом источники в силовых структурах страны-агрессора утверждают, что якобы среди членов экипажей "находились наемники из стран НАТО". Ну, а то, что в сети уже полно фото, на которых видно, как обломки российской ракеты упали в Киеве на одно из помещений, оккупанты традиционно не комментируют. Видимо, это и есть одна из установок ЗРК "Патриот".

Читайте также на портале "Комментарии" — массированная российская ракетная атака на украинскую энергетику, происшедшая 22 марта, остается топ-темой дня. Ей сегодня было посвящено заседание Ставки верховного главнокомандующего. О ней высказываются представители Евросоюза, ее анализируют украинские эксперты. Портал "Комментарии" продолжает собирать мнения об очередном террористическом акте страны-агрессора и методах противодействиями подобным ударам.



