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СМИ узнали, что было целью сегодняшнего ракетного удара оккупантов по Киеву

По информации Kyiv Post, целью сегодняшней ракетной атаки по Киеву была СБУ

сегодня, 14:17
Автор:
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Кравцев Сергей
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Сегодня утром страна-агрессор нанесла очередной ожесточенный ракетный удар по Киеву. По данным ВСУ, средства противовоздушной обороны перехватили две баллистические ракеты, запущенные с территории оккупированного Крыма, обе были нацелены на центр украинской столицы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Kyiv Post".

СМИ узнали, что было целью сегодняшнего ракетного удара оккупантов по Киеву

Ракетный удар по Киеву. Фото: из открытых истчочников

При этом издание, ссылаясь на свои источники в Службе безопасности Украины утверждает, что обе российские ракеты были нацелены на офисы СБУ.

"По данным источников Kyiv Post, ракеты были нацелены на помещения, где находятся высокопоставленные сотрудники СБУ", — пишет издание.

Интересно, что российские пропагандисты со ссылкой на источники в силовых структурах утверждают, что 25 марта во время удара по Киеву удалось повредить ЗРК "Патриот". По их информации, якобы удары были нанесены по аэропорту Жуляны, где якобы и находились ЗРК Patriot. При этом источники в силовых структурах страны-агрессора утверждают, что якобы среди членов экипажей "находились наемники из стран НАТО". Ну, а то, что в сети уже полно фото, на которых видно, как обломки российской ракеты упали в Киеве на одно из помещений, оккупанты традиционно не комментируют. Видимо, это и есть одна из установок ЗРК "Патриот".  

Читайте также на портале "Комментарии" — массированная российская ракетная атака на украинскую энергетику, происшедшая 22 марта, остается топ-темой дня. Ей сегодня было посвящено заседание Ставки верховного главнокомандующего. О ней высказываются представители Евросоюза, ее анализируют украинские эксперты. Портал "Комментарии" продолжает собирать мнения об очередном террористическом акте страны-агрессора и методах противодействиями подобным ударам.




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Источник: https://www.kyivpost.com/post/30030
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