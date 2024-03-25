Оккупанты хвастаются, что «уничтожили» еще две установки Patriot

Российские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах утверждают, что 25 марта во время удара по Киеву удалось повредить ЗРК "Патриот". По их информации, якобы удары были нанесены по аэропорту Жуляны, где якобы и находились ЗРК Patriot.

ЗРК Patriot

При этом источники в силовых структурах страны-агрессора утверждают, что якобы среди членов экипажей "находились наемники из стран НАТО".

О том, что якобы Россия сумела повредить две системы Patriot сообщил в Телеграме военкор страны-агрессора Андрей Руденко. При этом он цинично заявил, что ЗРК якобы "часто путали координаты, стреляя по жилым домам в Киеве".

Напомним, 25 марта Россия ударила баллистическими ракетами по Киеву. По информации городских властей, обломки ракет упали в Печерском, Соломенском, Голосеевском и Дарницком районах. Из-за этого повреждены две многоэтажки, пострадали 7 человек.

Также портал "Комментарии" рассказывал о том, что ранее россияне якобы повредили в Украине две установки ЗРК "Патриот". Ранее издание Forbes сообщило, что Украина могла впервые потерять две пусковые установки Patriot. Тогда речь шла о том, что эти устновки находились недалеко от фронта. Возможно, они занимались тем, что сбивали российские самолеты.

Известно, что за экипажем ЗРК "Патриот" следил российский дрон. Он передал координаты и тогда оперативно без согласования было принято решение нанести удар баллистическими ракетами. Эксперты говорили, что в этом плане российская армия усовершенствовалась, ведь уже не ждала разрешения на нанесения удара, операция была проведена максимально быстро.





