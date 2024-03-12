Действительно ли россияне могли уничтожить сразу две установки ЗРК Patriot: о чем это говорит

Издание Forbes сообщило, что Украина могла впервые потерять две пусковые установки Patriot. Эта тема активно обсуждается в соцсети. Как могли быть уничтожены установки? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

Все могло произойти за считанные минуты

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что установки мог зафиксировать российский дрон, который патрулировал эту территорию. Такие беспилотники могут залетать вглубь Украины на несколько десятков километров.

"Он увидел, зафиксировал украинский экипаж, предварительно Patriot, передал команду и координаты. Тогда срочно был нанесен удар баллистической ракетой "Искандер". Все происходило за считанные минуты", – предположил Иван Ступак.

Скорее надо удивляться, что это произошло только сейчас

В то же время бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире Radio NV сказал, что то видео, которое активно распространяют россияне, где якобы зафиксировано уничтожение двух украинских батарей американского ЗРК Patriot является достаточно убедительным.

"Мы официально и не опровергаем это. Мы официально просто молчим. Ну да, есть пораженный HIMARS и да есть пораженные две пусковые установки Patriot. Там видео не оставляет, если честно, сомнений. А что тут такого? К сожалению, это война. На войне всегда есть потери и на войне не только мы воюем, но и враг воюет против нас. И не бывает такого, чтобы одной стороне постоянно все удавалось, а другой стороне ничего не удавалось. Тогда это бы не была война, а была бы специальная операция", — высказался Дикий.

Эксперт отметил, что идет очень тяжелая война и не бывает техники, которая была бы абсолютно защищенной, которую невозможно поразить. При этом Дикий выразил непонимание, почему мы пытаемся замалчивать эти потери.

Читайте также на портале "Комментарии" — что произошло с Украиной после побед в 2022 году: куда повернет война.



