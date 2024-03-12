Действительно ли россияне могли уничтожить сразу две установки ЗРК Patriot: о чем это говорит

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Кравцев Сергей
Издание Forbes сообщило, что Украина могла впервые потерять две пусковые установки Patriot. Эта тема активно обсуждается в соцсети. Как могли быть уничтожены установки? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.
ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников
Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что установки мог зафиксировать российский дрон, который патрулировал эту территорию. Такие беспилотники могут залетать вглубь Украины на несколько десятков километров.
В то же время бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире Radio NV сказал, что то видео, которое активно распространяют россияне, где якобы зафиксировано уничтожение двух украинских батарей американского ЗРК Patriot является достаточно убедительным.
Эксперт отметил, что идет очень тяжелая война и не бывает техники, которая была бы абсолютно защищенной, которую невозможно поразить. При этом Дикий выразил непонимание, почему мы пытаемся замалчивать эти потери.
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Ігор
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