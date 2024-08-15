В то время как украинская армия продвигается в российской Курской области, россияне наносят ответные удары, захватывая все новые и новые территории в Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico", со ссылкой на источники в украинской армии.

ВСУ. Фото из открытых источников

"В то время как успехи неожиданной Курской операции подняли боевой дух Киева, российские войска наносят ответные удары, захватывая все новые территории в Донецкой области Украины", – говорится в сообщении.

Авторы материала отмечают, что с началом Курской операции ситуация на отдельных участках фронта в Украине ухудшилась.

"Я бы сказал, что на нашей части фронта (110 ОМБр дислоцируется в Покровском районе Донецкой области – ред.) ситуация ухудшилась. Мы получаем еще меньше боеприпасов, чем раньше, и россияне давят", – заявил спикер 110-й отдельной механизированной бригады Иван Секач.

Издание напоминает, что, согласно данным DeepState, за последние 24 часа Россия оккупировала села Желанное и Орловка, а также продвинулась в направлении Нью-Йорка, Красногоровки, Николаевки и Журавки в Донецкой области.

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Также издание "Комментарии" сообщало – неожиданное наступление украинской армии на Россию является единственным способом заставить Путина сесть за стол переговоров. Такое заявление в интервью "The Independent" сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.



