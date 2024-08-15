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СМИ рассказали, почему, продвигаясь на Курщине Украина продолжает терять территории

По информации Politico, пока Киев имеет успехи на Курщине, россияне постепенно оккупируют Донецкую область

сегодня, 15:20
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Кравцев Сергей

В то время как украинская армия продвигается в российской Курской области, россияне наносят ответные удары, захватывая все новые и новые территории в Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico", со ссылкой на источники в украинской армии.

СМИ рассказали, почему, продвигаясь на Курщине Украина продолжает терять территории

ВСУ. Фото из открытых источников

"В то время как успехи неожиданной Курской операции подняли боевой дух Киева, российские войска наносят ответные удары, захватывая все новые территории в Донецкой области Украины", – говорится в сообщении.

Авторы материала отмечают, что с началом Курской операции ситуация на отдельных участках фронта в Украине ухудшилась.

"Я бы сказал, что на нашей части фронта (110 ОМБр дислоцируется в Покровском районе Донецкой области – ред.) ситуация ухудшилась. Мы получаем еще меньше боеприпасов, чем раньше, и россияне давят", – заявил спикер 110-й отдельной механизированной бригады Иван Секач. 

Издание напоминает, что, согласно данным DeepState, за последние 24 часа Россия оккупировала села Желанное и Орловка, а также продвинулась в направлении Нью-Йорка, Красногоровки, Николаевки и Журавки в Донецкой области.                                            

Читайте также на портале "Комментарии" — пока все смотрели на Курскую область, враг оккупировал новые населённые пункты на Донбассе.

Также издание "Комментарии" сообщало – неожиданное наступление украинской армии на Россию является единственным способом заставить Путина сесть за стол переговоров. Такое заявление в интервью "The Independent" сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.




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