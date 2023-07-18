СМИ назвали срок готовности к бою украинских военных на танках Abrams

Украинские защитники активно тренируются на танках Abrams на американской базе Графенвер в Германии. Есть все основания говорить, что украинские военные будут готовы вступить в бой на американских танках уже через несколько недель. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание "Stars and Stripes".

Танки Abrams. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что американские танки M1A1 Abrams, которые будут использоваться для обучения украинских военных, прибыли в Графенвер 12 мая. Как и было запланировано, 200 украинских солдат завершат учения в ближайшие недели.

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"Поскольку мы продолжаем обучать украинские вооруженные силы все более совершенным системам вооружения, мы продолжаем поражаться, как быстро они адаптируются", — заявил представитель Европейского командования США капитан Уильям Спикс.

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