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СМИ назвали срок готовности к бою украинских военных на танках Abrams

Около 200 украинских солдат завершат учения в ближайшие недели

сегодня, 10:37
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинские защитники активно тренируются на танках Abrams на американской базе Графенвер в Германии. Есть все основания говорить, что украинские военные будут готовы вступить в бой на американских танках уже через несколько недель. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание "Stars and Stripes".

СМИ назвали срок готовности к бою украинских военных на танках Abrams

Танки Abrams. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что американские танки M1A1 Abrams, которые будут использоваться для обучения украинских военных, прибыли в Графенвер 12 мая. Как и было запланировано, 200 украинских солдат завершат учения в ближайшие недели.


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"Поскольку мы продолжаем обучать украинские вооруженные силы все более совершенным системам вооружения, мы продолжаем поражаться, как быстро они адаптируются", — заявил представитель Европейского командования США капитан Уильям Спикс.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские наступательные действия продолжаются уже более месяца. Сталкиваясь с массой препятствий, неспешно, но неуклонно ВСУ продвигаются вперед. Что можно сказать о ситуации на полях сражений (военных и не только), о дипломатической и информационной составляющей нашего контрнаступления на данный момент? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – не прекращаются попытки уладить российско-украинскую войну дипломатическим путем. Вслед за не нашедшими отклика инициативами Китая, потом Бразилии, затем Ватикана и даже Африки, на фоне не утихающих разговоров о соответствующих попытках со стороны Запада, вырисовывается новый кейс. Появилась информация, что нейтральная Индия и Франция, которая как страна ЕС и НАТО поддерживает Украину, намерены разработать совместный план прекращения войны, развязанной Россией. И план этот якобы не будет похож на те несостоятельные предложения, которые озвучивались ранее. Могут ли Париж и Дели предложить что-то такое, что удовлетворит и Киев, и Москву? Каковы переговорные перспективы обозримого будущего (до конца года)? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.stripes.com/theaters/europe/2023-07-17/abrams-tank-training-grafenwoehr-10764395.html
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