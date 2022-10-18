СМИ назвали причину, почему РФ не сможет уничтожить энергосети Украины

Россия не может уничтожить энергетические сети Украины, поскольку ей не хватает для этого крылатых ракет. РФ уже испытывает дефицит ракет, а иранские дроны-камикадзе не могут их заменить. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Sky News", которое цитирует западных официальных лиц.

Энергосети Украины. Фото: из открытых источников

Так, на Западе считают, что реализации своего плана по уничтожению украинской энергетической системы Москвы не хватает высокоточных ракет большой дальности. Подтверждение того, что Россия начала испытывать дефицит ракет как раз и есть массовое использование ударных дронов-камикадзе Shahed иранского производства.

СМИ подчеркивает, что даже большие закупки дронов не могут позволить России реализовать задуманное, так как дроны не могут нести такое количество взрывчатки, которое несет в себе ракета.

Один из западных чиновников на условиях анонимности прямо заявил, что новая стратегия Путина в войне против Украины – это упор не на поле боя, а на разрушение украинской энергосети. Вот только за счет одних дронов это выполнить нереально, потому как они летят низко и медленно, большинство из них удается сбить даже стрелковым оружием. Похоже, что это понимает российское руководство. Потому Россия массово использует эти летальные аппараты в надежде, что часть из них долетит до своей цели, прежде, чем будет сбита.

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