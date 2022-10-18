Процесс пошел: Эстония поддержала резолюцию о признании РФ государством-спонсором терроризма

Парламент Эстонии 18 октября одобрил заявление, в котором осуждает попытку РФ аннексировать оккупированные украинские территории и объявляет Россию государством-спонсором терроризма. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "ERR".

Флаги Украины и Эстонии. Фото: из открытых источников

Интересно, что парламент Эстонии поддержал это решение единогласно 88 депутатов высказались "за", голосов "против" или "воздержался" не было.

"Поддерживая призыв парламента Украины к государствам и международным организациям, Рийгикогу объявляет российский режим террористическим, а РФ — государством-спонсором терроризма, действиям которого нужно совместно дать отпор. Рийгикогу призывает международное сообщество принять аналогичные декларации", — отмечают в проекте документа.

В резолюции парламент повторяет осуждение российской агрессии и попыток аннексии украинской территории на основании псевдореферендумов, подчеркивая, что Эстония никогда не признает этого.

Рийгикогу поддерживает расследования, начатые Международным судом ООН и Международным уголовным судом в отношении преступлений, совершенных во время войны против Украины, и призывают к созданию специального международного трибунала для привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии.

Парламентарии осуждают использование Россией в агрессивной войне военизированных формирований, созданных при содействии властей РФ, в частности ЧВК Вагнера, и призывают признать вооруженные силы марионеточных "ЛНР" и "ДНР" и частную военную компанию "Вагнера" террористическими организациями.

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