Война в Украине: к чему готовиться на фоне участившихся ракетных атак и мобилизации в РФ



















Советник Офиса президент Украины Алексей Арестович во время беседы с правозащитником Марком Фейгиным заявил, что после успеха ВСУ на Харьковском направлении у многих украинцев возникло ложное впечатление, будто война происходит далеко и можно расслабиться. Однако противник нашел способ напомнить, что ничего еще не закончено. По его мнению, не исключено, что придется объявлять новую волну мобилизации в ряды украинской армии, "если сюда приедет миллион российских мобилизованных". Эксперты проанализировали специально для издания "Комментарии" данные заявления, а также то, как события в российско-украинской войне могут развиваться в обозримом будущем.

Ракетный обстрел. Фото: из открытых источников

Основной вопрос – сможет ли Запад обеспечить наши потребности насколько, чтобы мы могли наступать с меньшими потерями

Политолог, конфликтолог Богдан Петренко подчеркивает, что потенциально мобилизация в РФ решает лишь одну из многих проблем российской армии. А именно – проблему наличия личного состава.

"Но это не увеличивает мотивацию солдат, не умаляет организационные проблемы в российской армии, не увеличивает точность их оружия и не решает вопросов обновления техники, – поясняет эксперт. – Россия действует методами "дедывоевалы", когда пытается трупами своих солдат забросать наши позиции, перехватив инициативу на фронте".

Что касается украинской армии, то большой потребности в дополнительных человеческих ресурсах сейчас нет, уверен Богдан Петренко. Но есть потребность, акцентирует он, в дальнобойном и высокоточном вооружении, в современной технике.

"Поэтому основной вопрос – сможет ли Запад обеспечить наши потребности насколько, чтобы мы могли наступать с меньшими потерями, – отмечает политолог. – Удары по гражданской инфраструктуре, с точки зрения Кремля, должны склонить нашу власть к капитуляции. На самом деле, это еще больше настраивает украинцев на борьбу, а также формирует аргументы для дипломатического фронта, чтобы стимулировать Запад увеличивать нам помощь".

Сейчас россияне прощупывают нашу оборону, а более массированные атаки – и дронов, и ракет – следует ожидать, когда наступят холода

Политтехнолог, боец спецподразделения "Хорт" Александр Кондратенко рассуждает так:

"К сожалению, впечатление о том, что война "где-то там, далеко", сложилось у некоторых украинцев еще примерно с середины лета. Люди расслабились, не до конца понимают, какой ужас происходит. В этом смысле я с Арестовичем согласен. Если же мы говорим о новой волне мобилизации в Украине, то в обозримом будущем, возможно, до конца года, она вряд ли нужна. У нас имеется серьезный кадровый резерв. Военкоматы, быть может, станут вызывать людей, чтобы сопоставлять списки, проводить некие учения. Но не более того".

По словам эксперта, миллион гипотетически мобилизированных в РФ – цифра, конечно, серьезная. И не стоит верить СМИ, которые нам периодически показывают, что там набирают всякого рода маргиналов, алкашей, зэков и так далее.

"Информационную войну никто не отменял, – поясняет Александр Кондратенко. – И большую часть мобилизированных будут соответствующим образом готовить. Но чтобы их снабдить и обучить – нужно время. К тому же, современная война выигрывается не количеством. Удары парой систем залпового огня по определенному квадрату способны уничтожить и десятки человек, и сотни. Впрочем, если разбросать сотни тысяч свежепризванных вдоль всей линии фронта, вооружив их теми же автоматами, это создаст угрозу".

Как будут развиваться события в этой войне – предсказать сложно, считает эксперт. На подходе – холода, а мы видим, к какой тактике начал прибегать агрессор. В течение октября россияне целенаправленными ударами вырубили почти 30% энергосистемы Украины. Также они поменяли командование своих оккупационных войск на Суровикина, известного варварскими методами ведения войны.

"К тому же, семимильными шагами идет модернизация дронов в РФ. Их хотят сделать быстрее, с большим зарядом. И как показывает практика, наша ПВО не всегда справляется с атаками дроновов. Так что можно предположить, что проблемы у нас будут усугубляться, – предупреждает Александр Кондратенко. – Сейчас, похоже, идет прощупывание нашей обороны. А более массированные атаки – и дронов, и ракет – следует ожидать, когда наступят холода. Расчет идет на то, чтобы условно заморозить Украину. По гражданскому населению это бьет серьезно. Когда при даже небольшом минусе на улице в течение недели квартиры и дома останутся без света, воды и тепла – это будет коллапс. Но мы переживем и эту фазы – войны на изнеможение".

Важнейшим фактором, подчеркивает эксперт, остается поддержка Украины со стороны западных партнеров. Нам необходимы современные системы ПВО, вооружение наступательного характера.

Угрозы, продолжает он, выросли и со стороны Беларуси. И даже если пару сотен тысяч человек россияне перебросят туда, после массированных авиаударов возможен заход противника на территорию Украины. Впрочем, отмечает воин, у нас там всё в порядке. И россиян вместе с белорусами отхватят на том участке по полной программе, если рискнут атаковать.

"У нас были серьезные успехи в Харьковской и Херсонской областях. Но сейчас наступательные действия ВСУ притормозились. Возможно, у командования есть козыри, о которых мы не знаем. В данный очень сложная ситуация на Донбассе (особенно в районах Бахмута и Авдеевки), на юге. Противник заливает нас из всего, из чего только может. Ситуация ухудшается, – говорит Александр Кондратенко. – Бить по инфраструктурным объектам противник будет в геометрической прогрессии. Но здесь у россиян нет такого превосходства в воздухе, как было в той же Сирии. К тому же, у агрессора заканчивается высокоточное вооружение. Нас ждет очень сложный отопительный сезон. Однако уверен – сплоченная Украина переживет и это. Победа в любом случае будет за нами".

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