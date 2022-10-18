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Ракетные обстрелы РФ: в ОП рассказали к чему готовиться украинцам

В Офисе президента призвали готовиться к отключениям электроэнергии и воды по всей Украине

сегодня, 11:57 comments1343
Автор:

Кравцев Сергей
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Россияне целенаправленно пытаются наносить удары по критической инфраструктуре Украины. Из-за разрушений украинцам придется быть готовыми к тому, что некоторое время может быть прерывна подача электричества и воды. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на заявление заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко во время общенационального телемарафона. 

Ракетные обстрелы РФ: в ОП рассказали к чему готовиться украинцам

Офис президента. Фото: Украинская правда

"У нас критическая ситуация по всей стране сейчас. У нас зависит один регион от другого... Поэтому нужно готовиться к тому, что как электроэнергии, так и водоснабжение или теплоснабжение", — заявил Кирилл Тимошенко.

По его словам, массированная атака страны-агрессора привела к тому, что очень сильно пострадали объекты энергетической инфраструктуры. Так, из-за утренних ударов РФ больше всего пострадали объекты критической инфраструктуры в Житомире. Энергетики уже работают над восстановлением электроэнергии и воды, но пока что область обесточена.                                                              

Тимошенко сообщил, что также пострадали объекты инфраструктуры в Николаеве и Днепре. Неудобства вынуждены терпеть также жители столицы. В Киеве сегодня были повреждены два объекта критической инфраструктуры, поэтому частично ограничено энерго- и водоснабжение.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WY8sDvZdWEA
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