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В США назвали главную цель российских атак иранскими дронами по Украине

Российские атаки "Шахедами" по Украине носят запугивающий характер, давят психологически

сегодня, 08:10
Автор:

Кравцев Сергей
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Атака России иранскими дронами на жилую инфраструктуру в Украине в понедельник согласуется с более широкой схемой действий оккупантов, которые отдают предпочтение психологическому террору, а не достижению ощутимых эффектов на поле боя. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на обновленные данные Института изучения войны (ISW).

В США назвали главную цель российских атак иранскими дронами по Украине

Атака дронов. Фото: из открытых источников

Как пишут аналитики, полезная нагрузка Shahed-136 составляет 40 килограммов взрывчатки, тогда как типичный 155-мм артиллерийский снаряд M795 несет вчетверо меньше взрывчатки,

Пять дронов, нанесших удары по Киеву, имели эффект 15 артиллерийских снарядов, выпущенных по очень большой площади.

Такие удары могут нанести большой ущерб гражданской инфраструктуре и убить и ранить многих людей, не создавая значительных военных последствий.                                                                                                     

Этот анализ показывает, что российские силы продолжают использовать беспилотники для создания психологических эффектов, связанных с нацеливанием на гражданские районы, вместо того, чтобы пытаться создавать асимметричные оперативные эффекты, нанося концентрированные удары по законным военным и прифронтовым целям, отмечают аналитики.

Использование Россией иранских дронов отражает тот факт, что Россия почти исчерпала большую часть своего внутреннего запаса оперативно-тактического оружия.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-17
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