Как наказать Иран и перебить поставки вооружения в РФ – что стоит предпринять Западу и Украине

Украина официально обвинила Иран в причастности к военным действиям на своей территории. Об этом говорится в заявлении МИД Украины. В США также заявили, что Тегеран врет, когда утверждает, что беспилотники иранского производства не используются РФ в войне против Украины. Как события могут развиваться дальше? Каким образом можно покарать Иран и перебить поставки вооружения оттуда в РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Иран поставляет беспилотники России. Фото: из открытых источников

Важно усиление санкций Запада против Ирана

По словам эксперта-международника Антона Кучухидзе, есть несколько направлений, которые сегодня украинская сторона разрабатывает в ракурсе иранской поддержки российской агрессии.

"Первое – то, о котором заявлял глава фракции "Слуга народ" Арахамия. По всем дипломатическим каналам мы пытаемся блокировать поставки в РФ военной помощи, включая дроны, ракеты и так далее. Условно можно назвать транспортно-логистическое направление, – рассказывает эксперт. – Второе – собственно дипломатическое. Наш МИД высказывал соответствующее недовольство иранскому послу, вчера было соответствующее официально заявление нашего внешнеполитического ведомства. Четко акцентировалось, что Иран занимается поставками вооружений для террористического государства рашистов. То есть – принимает участие в агрессии против Украины, в убийстве мирных граждан. Мы информируем своих партнеров об этом, предоставляем им соответствующий фактаж и так далее. Третье – военно-политическое. На данном этапе это более кулуарное направление. Но можно предположить, что работа тут идет достаточно серьезная. Президент Украины уже неоднократно высказывал удивление, почему Израиль, имеющий давнюю вражду с Ираном, не предоставляет нам военную помощь. Тем более, что в нашей стране – очень большая еврейская диаспора. Плюс – Израиль является стратегическим партнером США, даже имеет особый статус союзника Штатов вне НАТО. Но всячески пытается быть нейтральным в российско-украинском конфликте".

При этом, продолжает Антон Кучухидзе, наше руководство использует все рычаги воздействия для продвижения нужных нам позиций. И дипломаты (напрямую), и президент с его Офисом (по телефону, в виртуальном формате и так далее) абсолютно логично настаивают на более активном участии Израиля в поддержке Украины. В том числе – военной.

"Особенно с учетом того, что Иран – прямой экзистенциальный враг Израиля, которому пора понять, что двузначностей в данной войне быть не может, – подчеркивает эксперт. – Думаю, что наше военно-политическое руководство дополнительно работает и с США, чтобы те активизировали все возможности своих союзников в данном направлении. Важно усиление санкций Запада против Ирана. Но тот может повышать ставки в переговорах по ядерной программе. Усилить свои позиции в ракурсе сирийского урегулирования. Путем технической помощи РФ он может преследовать более глобальные цели".

В то же время, продолжает Антон Кучухидзе, надо понимать, что Иран и Россия – конкуренты, особенно в нефтегазовой отрасли. И падение российского экспорта открывается возможности для попадания на рынок большего количества иранских энергоресурсов.

"Странно, что Тегеран не пользуется этим, играя в совсем другие игры. Куда логичнее ему было бы выходить на контакт с Западом, увеличивать свои экспортные возможности, уменьшая санкционное давление. Однако Иран пошел в противовес экономической и гуманитарной логике, решив стать откровенной осью зла наряду с Россией и Северной Кореей", – констатирует эксперт.

Не стоит ожидать от Ирана резкой смены позиции из-за давления международного сообщества

Руководитель Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко не сомневается, что позиция Ирана в нынешней ситуации с их беспилотниками в Украине – врать до последнего.

"Фактически официальный Тегеран занимается дипломатической казуистикой. Ведь высокопоставленные иранские лица не опровергают, что поставляют дроны в РФ. Они отметают лишь упреки, что беспилотники были отправлены именно для войны в нашей стране. Хотя, чего можно ожидать от страны с официальным статусом спонсора терроризма? Позиция украинского МИД последовательная и выверенная. Дальнейшее сотрудничество Ирана и РФ в военной сфере приведёт к серьёзным последствиям и дальнейшему ухудшению наших двусторонних отношений. Моя личная позиция при сохранении тенденций – необходимость разрыва дипломатических связей, установленных в далёком 1992 году. Не стоит забывать и о том, что Украина является поставщиком продовольствия в Иран. По результатам прошлого года мы отправили Тегерану продуктов на сумму более 600 млн дол. Когда в мире наблюдается дефицит продовольствия, наши производители без проблем смогут заменить рынок. А вот Ирану с 83 млн населением будет не до шуток", – считает эксперт.

Очевидно, продолжает он, мы увидим введение дополнительных ограничений для компаний иранского ВПК.

"Этот процесс уже стартовал, – отмечает Игорь Чаленко. – В частности, можно вспомнить сентябрьское введение санкций со стороны США против компаний и лиц, причастных к поставке иранских вооружений Москве. Также, как показало вскрытие иранских дронов, они собраны из многих иностранных запчастей, что может стать причиной внедрения вторичных санкций против компаний-партнёров в других государствах".

Безусловно, необходимо анализировать пути поставок вооружения на российскую территорию, уверен руководитель ЦАС. К примеру, Россия без препятствий завозит вооружения тем же морем через Босфор, контролируемый Турцией, и разгружается в том же Новороссийске.

"Не стоит ожидать от Ирана резкой смены позиции из-за давления международного сообщества, – предупреждает Игорь Чаленко. – Они живут под ограничениями более 40 лет. Однако санкции вполне могут затормозить пополнение россиян вооружением на поле боя".

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