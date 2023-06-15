СМИ назвали фактор, который приостановил контрнаступление Украины

Подрыв Каховской дамбы лишил украинскую армию возможности форсировать Днепр для поддержки контрнаступления. Но уничтожением дамбы Кремль мог выиграть время, но не более того. Вскоре ВСУ вновь будут предпринимать попытки массированного наступления. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что ниже плотины вода уже начала отступать и в конечном итоге река вернется реку в прежнее состояние, хоть и с новыми препятствиями, такими как выброшенные на берег мины и мусор. При этом выше по течению, когда бассейн Каховского водохранилища опустеет, возникнет совершенно новый ландшафт, который потенциально может создать возможности для украинских сил.

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Плотина была разрушена как раз в тот момент, когда украинские войска начали контрнаступление. Как отмечает Bloomberg, Днепр является важнейшей особенностью поля боя, обеспечивая защиту войск, противостоящих друг другу на большей части его южной части, и создавая серьезную логистическую проблему для украинских стратегов.

Конечная протяженность этого барьера будет зависеть от того, насколько сильно повреждена плотина, а также от ила, скопившегося на дне водохранилища с момента строительства плотины в 1956 году.

Отмечается, что, поскольку наводнение на данный момент устранило любую угрозу со стороны Днепра, российское командование передислоцировало войска с позиций вдоль реки для укрепления обороны дальше на восток.

"В то же время если водохранилище полностью опустеет, Днепр между Новой Каховкой и Запорожьем будет гораздо меньшим препятствием для сил, стремящихся пересечь его, со средней глубиной около 3 метров вместо 16,5. Расстояние, которое потребуется украинским силам для пересечения к северу от дамбы, также резко сократится, с максимальных 23 километров до примерно одного", — отмечает Bloomberg.

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