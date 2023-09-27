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Смерть командующего ЧФ РФ: появилась реакция Белого дома

В Белом доме не имеют данных о смерти командующего ЧФ РФ

сегодня, 11:18
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Белом доме в настоящее время нет информации, которая бы подтвердила или опровергла данные о смерти командующего Черноморским флотом РФ адмирала Виктора Соколова в результате ракетного удара ВСУ по штабу российского ЧФ во временно оккупированном Севастополе. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Смерть командующего ЧФ РФ: появилась реакция Белого дома

Командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов. Фото: из открытых источников

Представитель администрации Джо Байдена отметила, что "пока не может ничего подтвердить".


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Она также добавила при этом, что в Белом доме знают о сообщениях относительно предположительной смерти российского адмирала.

Кроме того, по словам Жан-Пьер, также в администрации Белого дома знают о распространенном Министерством обороны РФ видео, на котором заметно, что Соколов якобы онлайн участвует в заседании коллегии.

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Также издание "Комментарии" сообщало — Украина значительно активизировала удары по Крыму. В последнее время прилетало в Верхнесадовое под Севастополем, где расположен запасной командный пункт Черноморского флота РФ. Нанесен мощный удар по аэродрому "Саки". В пятницу, 22 сентября, удар был нанесен непосредственно по штабу Черноморского флота оккупантов в Севастополе. О чём говорит подобное усиление атак на крымском направлении? К чему это может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2bApr6fyE40&t=5s&ab_channel=CNBCTelevision
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