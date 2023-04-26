Словения тайно передала Украине военную технику – СМИ

Правительство Словении тайно отправило в Украину 20 единиц бронированных машин Valuk. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание 24ur.



Бронированные машины Valuk. Фото из открытых источников

Согласно источникам в апреле словенское правительство отправило в Киев военную технику, которая уже находится в Украине. Операция по передаче 20-ти бронетранспортеров Valuk заняла несколько месяцев, ведь нужно было подготовить, отремонтировать и транспортировать технику.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Портал 24ur утверждает, что бронетранспортеры отправили транспортным самолетом С17 в одну из соседних стран в несколько этапов. Один самолет С17 способен разместить четыре единицы военной техники.

Из-за военных событий в Судане передача транспорта задержалась, однако на прошлой неделе все словенские бронированные машины Valuk были доставлены в Украину.

Бронетранспортеры Valuk в одной модификации имеют 40-мм автоматический гранатомет, тогда как в другой 12,7-мм пулеметы. Машины предназначены для перевозки пехоты и защиты ее от противопехотных мин и обстрелов из оружия калибра до 12,7 мм. На вооружении словенской армии было 85 единиц этой боевой техники, находившейся на складах в течение 25 лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что две страны НАТО передали свои истребители для Украины. Сначала это сделала Польша, а затем и Словакия.

Также "Комментарии" писали о современных танках армии РФ Т-14 "Армата", которые Кремль отправил на территорию Украины. Российские СМИ пишут, что танки не будут совершать активных боевых действий на поле боя, однако армия РФ их использует для ударов по украинским позициям.