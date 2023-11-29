Словакия все-таки готова помогать Украине в войне: о чем идет речь

Центр по обслуживанию украинского тяжелого вооружения в Словакии продолжит выполнять работы по ремонтированию украинской тяжелой техники. Как передает портал "Комментарии", об этом во время визита в Брюссель рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Украина и Словакия. Фото из открытых источников

Украинский министр подтвердил, что провел весьма продуктивную встречу со своим словацким коллегой Юраем Бланаром.

"Я могу сказать вам, что мы прекрасно понимаем друг друга. Он подтвердил, что хаб по обслуживанию украинского тяжелого вооружения будет продолжать функционировать в Словакии. Контракты между украинскими и словацкими компаниями по производству вооружения будут продлены", — отметил Дмитрий Кулеба.

Глава МИД Украины добавил, что не видит со стороны Словакии рисков и нужно продолжать с соседней страной конструктивный диалог.

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Ранее "Комментарии" писали – в Словакии на парламентских выборах победила популистская партия "Курс – социальная демократия" (SMER), лидер которой Роберт Фицо, активно поддерживает Кремль и выступает против помощи для Украины. Роберт Фицо уже возглавил правительство, провозгласив смену курса по поддержке оружием Украины. Как события в Словакии могут развиваться дальше? О чем говорит общее ослабление сторонников Украины – как в ЕС, так и в США? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



