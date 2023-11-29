Словакия все-таки готова помогать Украине в войне: о чем идет речь

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Центр по обслуживанию украинского тяжелого вооружения в Словакии продолжит выполнять работы по ремонтированию украинской тяжелой техники. Как передает портал "Комментарии", об этом во время визита в Брюссель рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Украина и Словакия. Фото из открытых источников
Украинский министр подтвердил, что провел весьма продуктивную встречу со своим словацким коллегой Юраем Бланаром.
Глава МИД Украины добавил, что не видит со стороны Словакии рисков и нужно продолжать с соседней страной конструктивный диалог.
Читайте также на портале "Комментарии" — словаки вновь намерены блокировать украинскую границу: когда стартует протест.
Также издание "Комментарии" сообщало – парламент Словакии отреагировал на решение правительства Фицо прекратить военную помощь Украине.
Ранее "Комментарии" писали – в Словакии на парламентских выборах победила популистская партия "Курс – социальная демократия" (SMER), лидер которой Роберт Фицо, активно поддерживает Кремль и выступает против помощи для Украины. Роберт Фицо уже возглавил правительство, провозгласив смену курса по поддержке оружием Украины. Как события в Словакии могут развиваться дальше? О чем говорит общее ослабление сторонников Украины – как в ЕС, так и в США? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Обсуждения
Новости