logo

BTC/USD

37335.00

ETH/USD

2026.88

LTC/USD

68.94

USD/UAH

37.35

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Словаки вновь намерены блокировать украинскую границу: когда стартует протест
commentss НОВОСТИ Все новости

Словаки вновь намерены блокировать украинскую границу: когда стартует протест

Ассоциация словацких перевозчиков UNAS угрожает в пятницу перекрыть грузовое движение на пункте пропуска Вишне Немецке – Ужгород

сегодня, 16:07
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Как передает портал "Комментарии", Союз перевозчиков Словакии (UNAS) сообщил в Facebook, что намерен заблокировать пункт пропуска Вышнее Немецке на границе с Украиной с 1 декабря.

Словаки вновь намерены блокировать украинскую границу: когда стартует протест

Граница Украины и Словакии. Фото из открытых источников

Это единственный автомобильный пункт для грузового пропуска на этом участке границы.


Руководитель UNAS Станислав Скала сказал, что словацкие перевозчики намерены дождаться позиции словацкого Минтранса до четверга, прежде чем принимать окончательное решение.

"Reuters" пишет, что 4 декабря в Брюсселе состоится встреча европейских министров транспорта, но Скала не собирается ждать ее результатов.

"Похоже, ни украинская сторона, ни Еврокомиссия не хотят отступать", — сказал он.

Отметим, блокировать границу с Украиной придумали польские перевозчики. Они требуют от своей власти изменить ситуацию, при которой украинские водители грузовых фур "отбирают рабочие места поляков". С 6 ноября были перекрыты три пункта пропуска: Корчевая – Краковец, Хребенное – Рава-Русская, Дорохуск – Ягодин, 23 ноября началось блокирование четвертого пункта пропуска Медика – Шегини.

Читайте также на портале "Комментарии" — правительство Польши впервые с начала блокады украинско-польской границы, которое продолжается четвертую неделю, обратилось к украинским чиновникам. И призвало выполнить одно из требований польских перевозчиков. А именно – отменить обязательную регистрацию в системе "єЧерга" грузовиков, которые едут из Украины в ЕС. О чем говорит ситуация с этой блокадой и реакция польских властей? Как правильнее поступить Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/AutodopravcoviaUNAS/posts/pfbid0seuTLZTgHCx1z1cfAQD4oJH5sukUeF5yYxWdJv5kahZPW2ABaxrMQcpfw8eaYtxZl
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!