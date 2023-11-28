Словаки вновь намерены блокировать украинскую границу: когда стартует протест

Как передает портал "Комментарии", Союз перевозчиков Словакии (UNAS) сообщил в Facebook, что намерен заблокировать пункт пропуска Вышнее Немецке на границе с Украиной с 1 декабря.

Граница Украины и Словакии. Фото из открытых источников

Это единственный автомобильный пункт для грузового пропуска на этом участке границы.

Руководитель UNAS Станислав Скала сказал, что словацкие перевозчики намерены дождаться позиции словацкого Минтранса до четверга, прежде чем принимать окончательное решение.

"Reuters" пишет, что 4 декабря в Брюсселе состоится встреча европейских министров транспорта, но Скала не собирается ждать ее результатов.

"Похоже, ни украинская сторона, ни Еврокомиссия не хотят отступать", — сказал он.

Отметим, блокировать границу с Украиной придумали польские перевозчики. Они требуют от своей власти изменить ситуацию, при которой украинские водители грузовых фур "отбирают рабочие места поляков". С 6 ноября были перекрыты три пункта пропуска: Корчевая – Краковец, Хребенное – Рава-Русская, Дорохуск – Ягодин, 23 ноября началось блокирование четвертого пункта пропуска Медика – Шегини.

Читайте также на портале "Комментарии" — правительство Польши впервые с начала блокады украинско-польской границы, которое продолжается четвертую неделю, обратилось к украинским чиновникам. И призвало выполнить одно из требований польских перевозчиков. А именно – отменить обязательную регистрацию в системе "єЧерга" грузовиков, которые едут из Украины в ЕС. О чем говорит ситуация с этой блокадой и реакция польских властей? Как правильнее поступить Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



