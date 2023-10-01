Победа пророссийской партии на выборах в Словакии: что это значит для Украины – какие риски

В Словакии на парламентских выборах победила популистская партия "Курс – социальная демократия" (SMER), лидер которой Роберт Фицо, активно поддерживает Кремль и выступает против помощи для Украины. Как события в Словакии могут развиваться дальше? О чем говорит общее ослабление сторонников Украины – как в ЕС, так и в США? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Парламентские выборы в Словакии. Фото: из открытых источников

Результаты словацких выборов вряд ли приведут к кардинальному перелому

Директор Украинского института политики Руслан Бортник отмечает, что победа Фицо стала из вероятности – реальностью. Ведь последние экзит-полы, напоминает он, показывали, что SMER мог стать вторым.

"Впрочем, эта победа достаточно хрупкая. SMER не удалось набрать абсолютное большинство голосов. И ей придется искать партнеров для коалиции. А, если не удастся, она может оказаться и в оппозиции. А даже если у Фицо получится сформировать большинство, оно будет хрупкое, коалиционное. И тот радикализм (антиукраинский, антиевропейский), который звучал от Фицо во время избирательной кампании, в значительной мере будет погашен. Либо партнерами по коалиции, либо собственно нахождением у власти, что зачастую меняет взгляды партии на более умеренные, чем во время избирательного процесса", – поясняет политолог.

По его словам, также надо понимать, что Словакия – член ЕС и НАТО. И это накладывает свой отпечаток. Если она захочет продолжать получать финансы из общего бюджета ЕС, иметь зонтик безопасности со стороны НАТО, придется идти на определенные компромиссы. Что будет означать следование в курсе общей политики.

"Даже, если мы говорим о Словакии как о своеобразной Венгрии (в смысле отношения последней к российско-украинской войне), напомню, что последняя поддерживает ключевые программы ЕС и НАТО в отношении Украины. Так что результаты словацких выборов вряд ли приведут к кардинальному перелому или саботажу внутри ЕС и НАТО общей политики касательно нашей страны", – прогнозирует Руслан Бортник.

При этом, предупреждает он, перспективы членства нашей страны в ЕС и НАТО могут отдалиться. Правительство Фицо, как и правительство Орбана, будет тут ставить барьеры. Не столько даже ради своих интересов, сколько ради интересов консервативных элит Запада.

"Трагедии из происходящего делать не надо, – призывает эксперт. – Но определенные сложности у нас появятся. Не приводя, при этом, к разрыву украино-европейских или украино-натовских отношений".

В Словакии решили поэксплуатировать методы Будапешта по Брюсселю

Политолог Владимир Цыбулько рассуждает следующим образом:

"Словакия – страна парадоксов! Она слишком долго жевала социалистическую жвачку, и самая поздняя из стран "постсовка" экономически развилась. Страна, в которой российская агентура влияния чувствует себя безнаказанно! Даже просто агентура".

По мнению эксперта, чувствует близость австрийской Вены, где также неровно дышат к РФ.

"Победа Фицо является свидетельством не столько его антиукраинского курса, сколько желания части политикума Словакии поэксплуатировать методы Будапешта по Брюсселю. Скорее всего, Фицо начнет конфликтовать с европейскими чиновниками, что может привести к санкциям вроде тех, что уже введены против Венгрии. Что кремлевцам и нужно, – считает Владимир Цыбулько. – Важно сейчас то, как этой победой Фицо воспользуется новая оппозиция. Ведь SMER не получает абсолютной власти по венгерской модели, где Орбан просто забетонировался во власти, имея полный контроль над важнейшими медиа".

Для Украины повышаются риски войны с Россией, растянутой во времени

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно напоминает, что победа ультралевой SMER прогнозировалась. Об этом свидетельствовали разные предвыборные соцопросы. Что уже вызывало опасение.

"Лидер партии – Фицо – известен тем, что выступает против военной помощи Украине. Он вообще такой, с орбановской риторикой. Пять лет назад Фицо, бывшего тогда во главе коалиционного правительства, отстранили от власти из-за скандала в связи с убийством журналиста Яна Куцяка и его невесты (тот занимался расследованием налоговых махинаций и связей итальянской преступной группировки Ндрангета со словацким политическим истеблишментом). Но за последний год рейтинги SMER вновь выросли. И партия Фицо может вернуться к власти", – отмечает аналитик.

По ее мнению, для Украины, для Запада в целом, это повышает риски войны с Россией, растянутой во времени. Войны в долгую, ставку на которую сделал Кремль после провала блицкрига.

"К сожалению, повсеместно в разных странах, за последний год маргинальные или ультраправые, или ультралевые силы набирают вес. Если в начале полномасштабного вторжения России в Украину, они, нередко спонсируемые Кремлем, притихли, то сейчас усилили свое влияние. И это касается не только Словакии, – подчеркивает Олеся Яхно. – Речь о Германии, об усилении изоляционистской риторики в той же Республиканской партии США, которая добилась, чтобы помощь Украине не включили во временный проект бюджета ".

Война в долгую, поясняет эксперт, провоцирует усталость и позволяет активизировать риторику а-ля орбановская, а-ля трамповская о том, что если помощь Украине давать, то давать осторожно, пересматривать политику санкций против РФ (мол, нет от них нужного эффекта, мы сами больше страдаем). Что не сулит ничего хорошего ни для Украины, ни для Запада.

"На смену нынешним властям разных стран, которые сплочены евроатлантической солидарностью и пониманием важности поддержки Украины и наказания РФ за ее агрессию, могут приходить совсем иные силы. Губительные коалиции ультраправых и ультралевых. Или же ими будут размываться нынешние реальные демократические власти, что тоже – не в плюс", – акцентирует Олеся Яхно.

Уже две страны Вышеградской четверки – Венгрия и Словакия – имеют более пророссийскую, чем проукраинскую риторику, отмечает она. А в Польше на фоне намеченных на середине октября выборов тоже возникает определенное напряжение касательно Украины. И фактически лишь с Чехией из всей Вышеградской четверки у Украины нет проблем.

"Вновь просматриваются опасные тенденции, которые наблюдались несколько лет назад, незадолго до начала открытой российской агрессии. Тогда на уровне Европарламента была создана группа из представителей 20 партий разных стран ультралевой и ультраправой направленности. Они проповедовали позиции евроскептицизма, – напоминает аналитик. – Запад должен осознать возможные риски, в том числе политические и экономически, войны в долгую. Риски не только для Украины, но и для себя".

Читайте также на портале "Комментарии" — что стоит за подножкой от республиканцев – может ли Украина потерять поддержку ключевого союзника.



