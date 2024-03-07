Следующий после Авдеевки: британская разведка назвала город, на который нацелились россияне

Ближайшей тактической целью российских захватчиков у Бахмута является город Часов Яр. Однако полномасштабное наступление маловероятно. Как передает портал "Комментарии", такие выводы в своем обновленном обзоре озвучило Министерство обороны Великобритании в Twitter (X).

Российские войска. Фото: из открытых источников

Британская разведка отмечает, российские оккупационные войска продолжают атаки с целью расширить контроль над городом Бахмут, который Россия захватила в мае 2023 года. Войска продвинулись, чтобы занять восточную часть села Ивановское, и атакуют украинские позиции в Богдановке.

По данным британской разведки, на этом направлении ближайшей оперативной целью России почти наверняка является захват Часового Яра, расположенного примерно в 5 км от линии фронта.

"Несмотря на некоторые постепенные тактические успехи, маловероятно, что российские войска в настоящее время смогут предпринять полномасштабную атаку на город", — отмечают в Минобороны Британии.

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