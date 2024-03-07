Действительно ли под Авдеевкой началось наступление ВСУ: откуда выбили оккупантов

Украинские защитники сумели вытеснить российских оккупантов из села Тоненькое к западу от Авдеевки. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет обозреватель "BILD" по анализу открытых данных Юлиан Репке, со ссылкой на видеозаписи с места боев.

ВСУ. Фото из открытых источников

Ранее эксперт сообщал, что ВСУ тяжело держат оборону на линии Бердычи-Семеновка-Орловка-Тоненькое к западу от Авдеевки.

В настоящее время, по данным эксперта, украинские военные смогли выбить оккупантов из Тоненького.

"Украинская армия вернула полный контроль над Тоненьким к западу от Авдеевки. Россияне обстреливают село из РСЗО", — сообщил Репке.

В то же время, доброволец 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" опроверг данные эксперта о зачистке Тоненького от россиян. Он отметил, что эта информация не соответствует действительности.

"Идут тяжелые бои, враг применит максимум усилий, резервов и средств поражения для вытеснения наших сил из населенного пункта. Сила духа и героизм наших бойцов поражает, но у каждого есть свой предел", — прокомментировал он.

Отметим, что в настоящее время официальной информации на этот счет пока нет.

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