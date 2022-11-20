Россия и Иран заключили секретный договор. Разведка США сообщила детали

После получения иранских беспилотников и их использования в Украине власти России тайно договорились с руководством Ирана о производстве дронов-камикадзе на своей территории. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Washington Post.

Лидеры России и Ирана. Фото из открытых источников

Российские войска уже несколько недель использует иранские дроны-камикадзе Shahed-136, которые РФ называет на "Геране-2". Кроме того, в начале октября Москва и Тегеран заключили контракт на поставку около 1000 баллистических ракет и беспилотников в Россию. Все это оружие активно используется военными РФ для атак по украинской энергетической инфраструктуре.

Американское издание, ссылаясь на разведку США, утверждает, что сотрудничество между Россией и Ираном переходит на новый уровень. Официальные лица обеих стран в начале ноября договорились о производстве иранских беспилотников на территории России. Таким образом, альянс между Ираном и Российской Федерацией усиливается, что замечают официальные лица Запада.

"Иран и Россия могут врать миру, но они не могут скрыть факты: Тегеран помогает убивать украинских мирных жителей, снабжая оружием и помогая России в ее операциях", – заявила спикер Совета национальной безопасности Эдриен Уотсон.

Запад и дальше будет поддерживать Украину в войне с Россией.

"Мы будем продолжать оказывать Украине важную безопасность, необходимую ей для защиты, включая системы противовоздушной обороны", — добавила представительница.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Иран требует от Путина за свои беспилотники и ракеты.

Также "Комментарии" писали о заявлении Михаила Подоляка, который считает необходимым наносить удары по местам, где изготавливают иранские дроны-камикадзе.

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