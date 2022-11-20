Россия и Иран заключили секретный договор. Разведка США сообщила детали

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Slava Kot
После получения иранских беспилотников и их использования в Украине власти России тайно договорились с руководством Ирана о производстве дронов-камикадзе на своей территории. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Washington Post.
Лидеры России и Ирана. Фото из открытых источников
Российские войска уже несколько недель использует иранские дроны-камикадзе Shahed-136, которые РФ называет на "Геране-2". Кроме того, в начале октября Москва и Тегеран заключили контракт на поставку около 1000 баллистических ракет и беспилотников в Россию. Все это оружие активно используется военными РФ для атак по украинской энергетической инфраструктуре.
Американское издание, ссылаясь на разведку США, утверждает, что сотрудничество между Россией и Ираном переходит на новый уровень. Официальные лица обеих стран в начале ноября договорились о производстве иранских беспилотников на территории России. Таким образом, альянс между Ираном и Российской Федерацией усиливается, что замечают официальные лица Запада.
Запад и дальше будет поддерживать Украину в войне с Россией.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Иран требует от Путина за свои беспилотники и ракеты.
Также "Комментарии" писали о заявлении Михаила Подоляка, который считает необходимым наносить удары по местам, где изготавливают иранские дроны-камикадзе.
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