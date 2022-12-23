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Sky News опубликовало спутниковые фото Киева до и после ракетных ударов

Появились изображения столицы Украины до и после ракетных обстрелов, сделанных NASA с помощью спутников Suomi и NOAA-20.

сегодня, 18:25
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Автор:

Slava Kot

Британское издание Sky News опубликовало фото Киева со спутников до и после массовых ракетных ударов российской Федерации по Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на британскую службу новостей.

Sky News опубликовало спутниковые фото Киева до и после ракетных ударов

Киев из космоса. Фото из открытых источнико

Каждый день около 1:30 ночи над столицей Украины пролетает два спутника NASA Suomi и NOAA-20. Их камеры фиксируют свет от уличных фонарей, вывесок магазинов, окон зданий и фар автомобилей.

На опубликованных снимках британского издания можно заметить разницу между фотографиями Киева, сделанными в январе и ноябре 2022 года.

Россия с 10 октября сменила тактику и начала активно атаковать энергетическую структуру Украины массовыми ракетными обстрелами. Именно из-за таких террористических действий РФ население Украины столкнулось с проблемой дефицита электроснабжения. Это привело к массовым отключениям света, как аварийным, так и плановым.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинская критическая энергоструктура повреждена и разрушена на 40%.

Посмотреть спутниковые снимки NASA, которые обнародовало британское издание Sky News, можно ниже:

Sky News опубликовало спутниковые фото Киева до и после ракетных ударов - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал о фейках, которые россияне распространяют об энергетической структуре Украины. Самые популярные опроверг Центр стратегических коммуникаций Украины.

Также "Комментарии" писали о том, когда Украина предложит России мирные переговоры. Вероятно, это произойдет в феврале, на годовщину вторжения, ведь украинские власти должны получить значительное преимущество на фронте, чтобы получить выгодное положение во время переговоров с Путиным.



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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-how-much-the-lights-have-gone-out-in-kyiv-revealed-for-the-first-time-by-nasa-satellites-12773049
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