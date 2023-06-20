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"Скромный, но стабильный прогресс": Би-би-си об украинском контрнаступлении

Корреспондент Би-би-си побывал в расположении 68-й егерской бригады ВСУ, в окрестностях недавно освобожденного села Благодатное

сегодня, 17:57
Автор:
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Константин Куликов
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Через две недели после начала контрнаступления Украина добилась скромного, но стабильного прогресса на трех направлениях наступления по всей линии фронта протяженностью 1000 км. Об этом, как сообщают "Комментарии", передает Би-би-си.

"Скромный, но стабильный прогресс": Би-би-си об украинском контрнаступлении

Недавно освобожденный населенный пункт, фото - BBC/DARREN CONWAY

На передовой войска проводят разведку боем, а большая часть украинских сил находится в резерве, ожидая, пока в российской обороне появится достаточная брешь, чтобы начать основную атаку и попытаться отвоевать земли на юге страны, рассказывают об увиденном британские журналисты.


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Бои были тяжелыми, с большими потерями с обеих сторон. Обе армии заявляли об успехах. Продвижение Украины на юге Донецкой области замедлилось, но продолжается.

Корреспондент Би-би-си побывал на передовой, где сражается 68-я егерская бригада ВСУ. В это время ее силы пытались взять под контроль территории к востоку от недавно отвоеванного села Благодатное. С их позиций хорошо видны российские окопы на близлежащих высотах.

В канаве лежат трое убитых российских военных, рассказывает корреспондент об увиденном. Рядом стоит грузовик с символом Z, который используют российские военные, весь изрешеченный пулями и осколками. Здесь шли ближние бои. По всей деревне цветут розы, но в воздухе стоит трупный запах. Медлить нельзя – солдаты выглядят собранными и целеустремленными. Они явно к чему-то готовятся. Военные выдвигаются на восток, Благодатное остается позади. Две машины едут на порядочном расстоянии друг от друга на случай российской атаки. На соседних полях полно мин, колышки с красно-белыми лентами отмечают расчищенную территорию. Когда мы приближаемся к еще одному брошенному американскому бронетранспортеру, прямо рядом с ним раздается взрыв. Скорее всего, это российский беспилотник.

Если ранее украинские военные берегли снаряды, то сейчас украинские орудия не смолкали на протяжении всех двух дней.

Контрнаступление осложняется отсутствием у Украины авиации. Запад пообещал Киеву истребители F-16, но они поступят только в конце этого года. Еще один солдат, Ярослав, объясняет: "Российские вертолеты и самолеты ежедневно обстреливают все вокруг".

Тем временем, Кремль отреагировал на встречу представителей США и Китая.

Есть новое продвижение ВСУ – уничтожено 5 рот оккупантов и 13 танков.

А первая балтийская страна согласилась легализовать однополые браки.



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