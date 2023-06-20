"Скромный, но стабильный прогресс": Би-би-си об украинском контрнаступлении

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Константин Куликов
Через две недели после начала контрнаступления Украина добилась скромного, но стабильного прогресса на трех направлениях наступления по всей линии фронта протяженностью 1000 км. Об этом, как сообщают "Комментарии", передает Би-би-си.
Недавно освобожденный населенный пункт, фото - BBC/DARREN CONWAY
На передовой войска проводят разведку боем, а большая часть украинских сил находится в резерве, ожидая, пока в российской обороне появится достаточная брешь, чтобы начать основную атаку и попытаться отвоевать земли на юге страны, рассказывают об увиденном британские журналисты.
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Бои были тяжелыми, с большими потерями с обеих сторон. Обе армии заявляли об успехах. Продвижение Украины на юге Донецкой области замедлилось, но продолжается.
Корреспондент Би-би-си побывал на передовой, где сражается 68-я егерская бригада ВСУ. В это время ее силы пытались взять под контроль территории к востоку от недавно отвоеванного села Благодатное. С их позиций хорошо видны российские окопы на близлежащих высотах.
В канаве лежат трое убитых российских военных, рассказывает корреспондент об увиденном. Рядом стоит грузовик с символом Z, который используют российские военные, весь изрешеченный пулями и осколками. Здесь шли ближние бои. По всей деревне цветут розы, но в воздухе стоит трупный запах. Медлить нельзя – солдаты выглядят собранными и целеустремленными. Они явно к чему-то готовятся. Военные выдвигаются на восток, Благодатное остается позади. Две машины едут на порядочном расстоянии друг от друга на случай российской атаки. На соседних полях полно мин, колышки с красно-белыми лентами отмечают расчищенную территорию. Когда мы приближаемся к еще одному брошенному американскому бронетранспортеру, прямо рядом с ним раздается взрыв. Скорее всего, это российский беспилотник.
Если ранее украинские военные берегли снаряды, то сейчас украинские орудия не смолкали на протяжении всех двух дней.
Контрнаступление осложняется отсутствием у Украины авиации. Запад пообещал Киеву истребители F-16, но они поступят только в конце этого года. Еще один солдат, Ярослав, объясняет: "Российские вертолеты и самолеты ежедневно обстреливают все вокруг".
Тем временем, Кремль отреагировал на встречу представителей США и Китая.
Есть новое продвижение ВСУ – уничтожено 5 рот оккупантов и 13 танков.
А первая балтийская страна согласилась легализовать однополые браки.
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