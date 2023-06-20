Первая балтийская страна согласилась легализовать однополые браки

Власти Эстонии объявили о легализации однополых браков в своей стране. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети премьера Эстонии Каи Каллас.



Эстония с 2024 года разрешит однополые браки. Фото из открытых источников

Эстония стала первой страной Балтии, где однополые пары смогут жениться. Перед принятием решения были проведены многочисленные исследования, показывающие, что более 50% эстонцев поддерживают однополые браки.

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"Мы присоединяемся к другим странам Северной Европы этим историческим решением. Я горжусь своей страной. Мы строим общество, где права каждого уважаются и люди могут любить свободно", — написала в Twitter . Кайя Каллас.

Новый закон в Эстонии вступит в силу с 2024 года.

Уже несколько лет в Эстонии однополые пары имеют право на регистрацию партнерств. Кроме того, в балтийской стране с начала 2023 года было принято решение о возможности иметь одинаковую фамилию в таких партнерствах.

В настоящее время однополый брак разрешен в 34 странах мира, в частности, это касается Бельгии, Дании, Исландии, Испании, Нидерландов, Финляндии, Швеции, Швейцарии и других.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько украинцев поддерживают легализацию однополых отношений. Согласно исследованию, более 50% украинцев поддерживает легализацию однополых браков в Украине в тех или иных вариантах. Против такого решения выступают 25%, а за запреты высказались 10%. Кроме того, правительство Украины зарегистрировало законопроект №9103, чтобы на законодательном уровне разрешения регистрировать партнерства между однополыми парами.

Также "Комментарии" писал, что однополая пара из Украины вышла замуж в Великобритании.



