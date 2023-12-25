Сколько западных самолетов способны изменить ситуацию на поле боя: что почувствуют оккупанты

В последнее время вновь оживилась тема с поставками Украине западных истребителей. Сначала появилась информация о том, что Нидерланды готовят к передаче Украине первых 18 истребителей F-16. Затем эту информацию подтвердил Институт изучения войны (ISW). Сколько западных самолетов способны изменить ситуацию на поле боя? Почувствуют ли оккупанты появление истребителей F-16 в Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Доминирование в воздухе является очень важной составляющей достижения победы в войне

Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп в эфире "24 канала" заявил, что на создание в Украине Воздушных сил западного образца уйдут годы. Речь идет не только о самих самолетах, но и о других возможностях.

"Для того, чтобы воздушные силы Украины могли изменить ситуацию и способствовали продвижению на земле, наверное, нужно более 100 самолетов. Желательно, чтобы из них хотя бы одна эскадрилья была новой модификацией F-16", – отметил эксперт.

Создание такого мощного механизма в воздухе также требует политических шагов от стран Запада. При этом Шарп подчеркнул, что развитие Воздушных сил – это длительный процесс, ведь обучение персонала и пилотов займет определенное время.

"Это не фантазии, а план на много лет вперед. Главное – начать, а Украина уже это сделала. Выполнен самый трудный шаг в правильном направлении", – констатировал военный обозреватель.

Анонсирования передачи Украине F-16 не будет

Бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире телеканала "Эспрессо" высказал мнение, что россияне сразу почувствуют появление в украинском небе новой боевой авиации.

"Информационная стратегия уже выработана, и в этом есть свой смысл. Вообще история с истребителями F-16 должна стать неожиданностью для врага. Россияне первые должны почувствовать появление F-16 в украинском небе. Ведь применение такого оружия приведет к серьезным потерям оккупационных войск", — заявил Романенко.

Он добавил, когда западные истребители начнут выполнять боевые задачи, тогда уже можно будет говорить и об их приблизительном количестве, и об оснащении. В связи с этим всю информацию о предоставлении западной авиации нужно воспринимать "как практические шаги".

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