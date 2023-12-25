Сколько западных самолетов способны изменить ситуацию на поле боя: что почувствуют оккупанты

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Кравцев Сергей
В последнее время вновь оживилась тема с поставками Украине западных истребителей. Сначала появилась информация о том, что Нидерланды готовят к передаче Украине первых 18 истребителей F-16. Затем эту информацию подтвердил Институт изучения войны (ISW). Сколько западных самолетов способны изменить ситуацию на поле боя? Почувствуют ли оккупанты появление истребителей F-16 в Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Истребитель F-16. Фото: из открытых источников
Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп в эфире "24 канала" заявил, что на создание в Украине Воздушных сил западного образца уйдут годы. Речь идет не только о самих самолетах, но и о других возможностях.
Создание такого мощного механизма в воздухе также требует политических шагов от стран Запада. При этом Шарп подчеркнул, что развитие Воздушных сил – это длительный процесс, ведь обучение персонала и пилотов займет определенное время.
Бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире телеканала "Эспрессо" высказал мнение, что россияне сразу почувствуют появление в украинском небе новой боевой авиации.
Он добавил, когда западные истребители начнут выполнять боевые задачи, тогда уже можно будет говорить и об их приблизительном количестве, и об оснащении. В связи с этим всю информацию о предоставлении западной авиации нужно воспринимать "как практические шаги".
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