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Сколько войск РФ пришлось перебросить из Украины в Курскую область: ответ Зеленского

Президент отметил, что одной из целей операции было заставить Москву отвести войска с линии фронта в Украине протяженностью в 600 миль

сегодня, 07:25
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Кравцев Сергей

Российскому командованию пришлось пойти на тот шаг, чтобы перебросить в Курск из Украины 60 тысяч военных. Это случилось после операции ВСУ в Курской области. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "NBC News" сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Сколько войск РФ пришлось перебросить из Украины в Курскую область: ответ Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Украинский лидер отметил, что одной из целей операции было заставить Москву отвести войска с линии фронта в Украине протяженностью в 600 миль. В частности, с востока страны.

Президент уточнил, что Россия перебросила из Украины в Курск 60 тысяч своих солдат. При этом, на Покровском направлении большого сокращения войск не наблюдалось.

Зеленский уточнил, что партнеры Украины действительно не знали о начале операции ВСУ в Курской области, в частности, администрация Джо Байдена. Это было неожиданностью для них. Кроме того, операция держалась в строжайшем секрете даже внутри Украины.

Отметим, что операция Вооруженных сил Украины на территории России в Курской области длится уже практически ровно месяц. О ее начале российские Telegram-каналы сообщали 6 августа.

По состоянию на 27 августа, по словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, под контролем Украины находится 1300 квадратных километров территории России и 100 населенных пунктов. Также в плен были взяты 594 военнослужащих РФ.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Украина не может позволить себя просто тянуть время, перебрасывая больше людей на линию обороны. В нынешней ситуации украинскому командованию нужно рисковать и принимать нестандартные решения. Такое мнение выразил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, пишет "WSJ".




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