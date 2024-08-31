Ходжес намекнул, почему Украина пошла на риск с Курской операцией

Украина не может позволить себя просто тянуть время, перебрасывая больше людей на линию обороны. В нынешней ситуации украинскому командованию нужно рисковать и принимать нестандартные решения. Такое мнение выразил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, пишет "WSJ".

Бен Ходжес. Фото: из открытых источников

Ходжесы. "Вам постоянно приходится принимать решения о приоритетах, о том, где можно пойти на риск", – сказал генерал-лейтенант в отставке Бен

WSJ пишет, что сейчас Украина использует неготовность России, чтобы нанести удар глубже в тыл, создавая то, что президент Владимир Зеленский назвал буферной зоной, чтобы помешать российским военным операциям против Украины.

Также ВСУ продолжает брать все больше пленных, чтобы пополнить резерв, который Украина надеется обменять на своих граждан, удерживаемых в России.

"Украина использует новую тактику и технику, чтобы получить преимущество там, где российская оборона слабеет, в том числе применяет небольшие беспилотники с взрывными устройствами для сбивания вертолётов и российских разведывательных дронов", — подытожило издание.

Читайте на портале "Комментарии" — прорыв украинских войск в Курскую область России законен и подпадает под право Киева на самооборону. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Ранее "Комментарии" писали – Администрация Курской области России 24 августа объявила о создании добровольческого отряда БАРС-Курск. Будущим новобранцам обещают, что они будут служить только в Курской области России по шестимесячному договору. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).



