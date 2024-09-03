Успешная операция ВСУ в Курской области РФ показывает, что Россия не может одновременно нападать и защищаться. Такое мнение высказал бывший посол США в НАТО Курт Волкер. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Business Insider.

Операция в Курской области. Фото: из открытых источников

"Россия не может нападать на Украину и защищать Россию одновременно, ей пришлось сделать выбор", — сказал он на конференции GLOBSEC в Праге.

По его словам, России "придется переместить силы из Украины для защиты РФ", и что это "то, чем мы должны воспользоваться с помощью систем дальнего радиуса действия, чтобы ударить по ним, пока они движутся".

Дипломат добавил, что вторжение Украины в Курскую область "демонстрирует, что Россия находится на пределе своих возможностей".

В то же время заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн заявил на саммите по вопросам разведки и национальной безопасности в Вашингтоне на прошлой неделе, что армию РФ ждет "тяжелая борьба", если они захотят вернуть захваченные территории региона.

Читайте также на портале "Комментарии" — прорыв украинских войск в Курскую область России законен и подпадает под право Киева на самооборону. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет "Reuters".

Журналисты отметили, в интервью немецкому еженедельнику Welt am Sonntag Столтенберг сказал, что Украина имеет право на самооборону. И согласно международному праву это право не заканчивается на границе.

По его словам, НАТО не был заранее информирован о планах Украины и не играл в них никакой роли.

Также издание "Комментарии" сообщало – Ходжес намекнул, почему Украина пошла на риск с Курской операцией.



