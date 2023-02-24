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Известно количество военной техники, которое захватила Украина за год войны с Россией

На основе открытых источников исследователи посчитали количество захваченных танков, вертолетов, БМП и другой военной техники силами Украины в российской армии.

сегодня, 18:23
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Автор:

Slava Kot

Украинские военные не только удачно уничтожают российскую технику, но и захватывают ее, ремонтируют и используют против сил врага. OSINT-аналитики с помощью открытых источников выяснили, что Украина захватила за год войны 2785 единиц военной техники русской армии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследовательскую группу по войне Oryx.

Известно количество военной техники, которое захватила Украина за год войны с Россией

Захваченный российский танк. Фото из открытых источников

Аналитики Oryx анализируют фотографии в сети, ищут документы и другую информацию и на основе этих данных создают свои отчеты. Согласно исследованию группы Oryx ВСУ смогли захватить в России 2785 единиц военной техники.


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Среди этой техники украинские силы смогли захватить 547 российских танков, которые используют или могут быть использованы в боях против оккупантов. Аналитики также сочли количество уничтоженных танков – 1042 единицы.

Кроме танков, украинским бойцам удалось взять под свой контроль 260 бронированных боевых машин. Также ВСУ захватили 596 боевых машин пехоты, в то время как уничтожили 1343 БМП. Согласно статистике Oryx украинская армия "получила" от российских сил 97 бронетранспортеров и один вертолет.

К другой захваченной технике относятся станции связи, командные пункты, противотанковые ракетные комплексы, оборудование артиллерийской поддержки, радары и прочее.

Вероятно, количество захваченной техники, которую Вооруженные силы Украины смогли взять под свой контроль больше, ведь не все данные фиксируются фотографиями и другими документами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что аналитики назвали количество танков, потерянных Россией и Украиной.

Также "Комментарии" писали о британской разведке, обнародовавшей свои данные о потерях армии РФ.



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Источник: https://www.oryxspioenkop.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-equipment.html
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