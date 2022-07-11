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Сколько украинских военных пропали без вести – ответ уполномоченного

На сегодняшний день более 7 тысяч украинских бойцов пропали без вести

сегодня, 16:50
Автор:

Кравцев Сергей
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В Украине более семи тысяч военных считаются пропавшими без вести, часть из них находится в плену, заявил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Суспільне".

Сколько украинских военных пропали без вести – ответ уполномоченного

ВСУ. Фото из открытых источников

Олег Котенко отметил, нужно понимать, кто такие военные. Есть ВСУ, есть пограничники, есть люди, которые подчиняются МВД или работают в спецслужбах. И всё это разные институции, они не входят в те цифры, которые дают ВСУ. Если говорить конкретно о пропавших без вести армейцах, которые входят в ВСУ, то они дают цифру в 2000 человек, которые пропали без вести, но всего колл-центр получает примерно 7200 сообщений о людях, которых не могут найти. 

"Если мы говорим о военных, то давайте понимать, кто такие военные. Есть ВСУ, есть Нацгвардия, есть пограничники, есть СБУ – и это разные институции. Они не входят в цифру, которую дает ВСУ. ВСУ дает данные о двух тысячах пропавших военных. У нашего колл-центра есть ориентировочно 7200 человек. Например, полк "Азов" – это Нацгвардия (подчиняется МВД – ред.), и там также есть без вести пропавшие. Они не вышли на связь с родными, когда они вышли с "Азовстали", — отметил чиновник.

Котенко добавил, что большинство из пропавших военных – в плену.

В качестве примера он приводит военных 1 батальона 36 бригады, которые могут находиться на территории страны-агрессора.

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Источник: https://suspilne.media/259126-vtorgnenna-rosii-v-ukrainu-den-138-tekstovij-onlajn/?anchor=live_1657533374
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