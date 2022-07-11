Сколько украинских военных пропали без вести – ответ уполномоченного

В Украине более семи тысяч военных считаются пропавшими без вести, часть из них находится в плену, заявил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Суспільне".

ВСУ. Фото из открытых источников

Олег Котенко отметил, нужно понимать, кто такие военные. Есть ВСУ, есть пограничники, есть люди, которые подчиняются МВД или работают в спецслужбах. И всё это разные институции, они не входят в те цифры, которые дают ВСУ. Если говорить конкретно о пропавших без вести армейцах, которые входят в ВСУ, то они дают цифру в 2000 человек, которые пропали без вести, но всего колл-центр получает примерно 7200 сообщений о людях, которых не могут найти.

"Если мы говорим о военных, то давайте понимать, кто такие военные. Есть ВСУ, есть Нацгвардия, есть пограничники, есть СБУ – и это разные институции. Они не входят в цифру, которую дает ВСУ. ВСУ дает данные о двух тысячах пропавших военных. У нашего колл-центра есть ориентировочно 7200 человек. Например, полк "Азов" – это Нацгвардия (подчиняется МВД – ред.), и там также есть без вести пропавшие. Они не вышли на связь с родными, когда они вышли с "Азовстали", — отметил чиновник.

Котенко добавил, что большинство из пропавших военных – в плену.

В качестве примера он приводит военных 1 батальона 36 бригады, которые могут находиться на территории страны-агрессора.

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