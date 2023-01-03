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Сколько у России осталось иранских дронов для атак по Украине

За последнюю неделю украинские защитники уничтожили около 200 БПЛА

сегодня, 18:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские войска уже израсходовали 193 иранских дронов-камикадзе Shahed-131/136 из полученной от Ирана второй партии в 250 штук. Как отметил у себя в Телеграмм военно-политический обозреватель Александр Коваленко, интенсивность применения Россией указанных беспилотников в последние дни могла быть вызвана не только намерениями испортить украинцам новогодние празднования, но и благоприятными погодными условиями для ударов.

Сколько у России осталось иранских дронов для атак по Украине

Иранские дроны. Фото: из открытых источников

Эксперт напомнил, что 27 декабря 2022-го спикер командования Воздушными силами Украины Юрий Игнат проинформировал об уничтожении около 70 дронов, в последующие после этого дни силы ПВО уничтожили еще 123.

По словам Коваленко, используя обычную арифметику можно прийти к выводу, что у российских захватчиков осталось не более 50 дронов для осуществления ударов по объектах инфраструктуры Украины. Если только не произошло так, что в тайне россияне получили еще одну партию дронов от Ирана. И именно этим можно объяснить, почему они так массировано применяли дроны в последние дни. 

"Но это исключительно предположение, ведь дополнительной информации о 3-й партии иранских дронов пока в открытых источниках нет", — резюмировал Коваленко.

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Источник: https://t.me/zloyodessit/17955
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