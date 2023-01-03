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Щелкают, как орешки: в ВСУ рассказали, сколько с сентября ПВО уничтожила «Шахедов»

По данным командования Воздушных сил ВСУ, за двое суток – это новогодняя ночь и после новогодней ночи – сбиты 84 дрона

сегодня, 15:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Благодаря поддержки западных союзников украинская противовоздушная оборона существенно усилилась и, начиная с сентября, уже уничтожила около полтысячи вражеских дронов-камикадзе "Шахед", которые российские оккупанты запускали на территорию Украины. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Щелкают, как орешки: в ВСУ рассказали, сколько с сентября ПВО уничтожила «Шахедов»

Иранские беспилотники. Фото: из открытых источников

При этом в ВСУ отмечают, что у России еще достаточный запас дронов, предоставленных Ираном. Поэтому возможны новые вражеские атаки и Украина к ним готовится.

"Если будут (Ред. – обстреливать) такими темпами, как те две ночи, то, судя по уже озвученной нашими определенными спецслужбами информации о новой партии в 250 (Ред. – дронов), половину уже, как минимум, использовали, то где-то можно себе условно считать (Ред. – сколько осталось). Не забывайте, что каждая партия может быть подвезена еще", — отметил Юрий Игнат.

Он добавил, украинские защитник и понимают, что россияне не успокоятся, поэтому идет подготовка к новым массированным атакам.

Читайте также на портале "Комментарии" — всего за два дня нового года над Украиной сбили более 80 иранских дронов. И в ближайшее время это количество может возрасти, отметил в вечернем обращении президент Владимир Зеленский. Между тем, спикер иранского МИД Нассер Канаани завляет, что "Иран не сторона конфликта в Украине и необоснованные упреки против Ирана не помогут решению проблемы". Понимает ли мир угрозу российско-иранского сближения в военно-технологическом плане? Есть ли шанс в обозримом будущем повалить иранский и российский режимы, уже подрывающие глобальную безопасность и способные окончательно уничтожить ее? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PMlmW64xFjg
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