Щелкают, как орешки: в ВСУ рассказали, сколько с сентября ПВО уничтожила «Шахедов»

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Кравцев Сергей
Благодаря поддержки западных союзников украинская противовоздушная оборона существенно усилилась и, начиная с сентября, уже уничтожила около полтысячи вражеских дронов-камикадзе "Шахед", которые российские оккупанты запускали на территорию Украины. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Иранские беспилотники. Фото: из открытых источников
При этом в ВСУ отмечают, что у России еще достаточный запас дронов, предоставленных Ираном. Поэтому возможны новые вражеские атаки и Украина к ним готовится.
Он добавил, украинские защитник и понимают, что россияне не успокоятся, поэтому идет подготовка к новым массированным атакам.
Читайте также на портале "Комментарии" — всего за два дня нового года над Украиной сбили более 80 иранских дронов. И в ближайшее время это количество может возрасти, отметил в вечернем обращении президент Владимир Зеленский. Между тем, спикер иранского МИД Нассер Канаани завляет, что "Иран не сторона конфликта в Украине и необоснованные упреки против Ирана не помогут решению проблемы". Понимает ли мир угрозу российско-иранского сближения в военно-технологическом плане? Есть ли шанс в обозримом будущем повалить иранский и российский режимы, уже подрывающие глобальную безопасность и способные окончательно уничтожить ее? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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