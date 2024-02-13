Сколько танков в России: как долго Путин может вести войну против Украины

По исследованиям Military Balance, Россия в войне в Украине потеряла более 3 тыс. танков. Это количество соответствует количеству активного русского вооружения до начала полномасштабного вторжения. Однако, несмотря на значительные потери, россияне научились быстро восстанавливать танки и способны вести войну с подобными потерями в технике еще 3 года.

Российские танки на войне в Украине. Фото из открытых источников

Отчет британского Международного института стратегических исследований Military Balance, тезисы по которому опубликовало издание Reuters, показал, что Россия способна нести потери техники еще три года.

В отчете говорится, что Россия "смогла обменять качество на количество" благодаря тысячам танков, которые достала из хранилищ. По подсчетам британцев, Россия может восстанавливать до 90 танков в месяц.

"Сохраняемые в России запасы означают, что Москва потенциально может нести еще около трех лет большие потери и восполнять резервуары из запасов, даже при более низком техническом стандарте, независимо от ее способности производить новое оборудование", — сообщает отчет.

Military Balance также подсчитали, что Россия имеет на вооруженнии 1750 основных боевых танков, в том числе сюда входят 50-летние Т-55 и более современные Т-80 и Т-90. Кроме того, в резервах РФ еще есть около 4 тыс. танков, нуждающихся в обновлении и ремонте.

Напомним, что по данным Генштаба ВСУ по состоянию на 13 февраля потери России в танках составляют 6426 единиц. Потери личного состава превышают 397 тысяч человек.

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