Сколько танков Украина получит от Запада: посол во Франции назвал точное число

Страны-союзники Украины на Западе согласовали передачу Украине 321 танка. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире телеканала BFMTV заявил посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

Танки. Фото: из открытых источников

"Сегодня (Ред. – 27 января) многие страны официально подтвердили согласие на поставку Украине 321 тяжелого танка", — заявил дипломат.

По его словам, сроки доставки в каждом случае будут разные.

"Некоторым странам нужно проводить техническое обслуживание, другие решают вопросы логистики или ждут получения других моделей", — сказал Омельченко.

Стоит отметить, что уже 12 стран присоединились к танковой коалиции для того, чтобы помочь Украине бороться за свою свободу. Об этом заявил президент Владимир Зеленский. В свою очередь заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время слушаний в Сенате по противодействию агрессии РФ отметила, что новые виды вооружения помогут ВСУ отодвинуть РФ еще дальше этой весной. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" усиление военной поддержки Украины со стороны партнеров, а также поделились ожиданиями в ракурсе поставок новых видов вооружения в нашу страну.

Напомним, 22 января президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он не исключает возможность начать поставки основного боевого танка Leclerc Украине. Он поручил военному министру это изучить вопрос.

25 января правительство Германии официально согласовало передачу Украине 14 единиц танков Leopard 2 и разрешил реэкспорт другим странам. В тот же день президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты предоставляют Украине 31 танк Abrams. После этого несколько стран уже сообщили о передаче Украине разного количества современных танков.

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