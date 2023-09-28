Сколько самолетов Россия потеряла с начала войны: британская разведка обновила данные

Начиная с февраля 2022 года Воздушно-космические силы России (ВКС) потеряли в боях около 90 самолетов. Срок службы оставшихся истекает гораздо быстрее, чем планировалось. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Российский самолет. Фото: из открытых источников

Британские специалисты отмечают, на некоторых типах боевых самолетов летают гораздо интенсивнее, чем в мирное время. У всех самолетов есть расчетный срок службы в летных часах. Весьма вероятно, что из-за такого дополнительного использования в военное время срок службы многих самолетов истекает гораздо быстрее, чем планировалось ВКС России.

По информации Минобороны Британии, необходимость дополнительного технического обслуживания осложняется нехваткой запасных частей из-за растущего спроса и международных санкций.

При этом ВКС сохраняют возможность увеличить количество боевых вылетов над оккупированной территорией Украины.

"Однако, поскольку война продолжается намного дольше, чем первоначально планировало министерство обороны России, износ самолетов, вероятно, снизит срок жизни тактической авиации ВКС", — отмечают в британской разведке.

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