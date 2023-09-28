Сколько самолетов Россия потеряла с начала войны: британская разведка обновила данные

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Кравцев Сергей
Начиная с февраля 2022 года Воздушно-космические силы России (ВКС) потеряли в боях около 90 самолетов. Срок службы оставшихся истекает гораздо быстрее, чем планировалось. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Российский самолет. Фото: из открытых источников
Британские специалисты отмечают, на некоторых типах боевых самолетов летают гораздо интенсивнее, чем в мирное время. У всех самолетов есть расчетный срок службы в летных часах. Весьма вероятно, что из-за такого дополнительного использования в военное время срок службы многих самолетов истекает гораздо быстрее, чем планировалось ВКС России.
По информации Минобороны Британии, необходимость дополнительного технического обслуживания осложняется нехваткой запасных частей из-за растущего спроса и международных санкций.
При этом ВКС сохраняют возможность увеличить количество боевых вылетов над оккупированной территорией Украины.
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