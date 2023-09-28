Сколько ракетных атак в месяц будет зимой – на что будет делать ставку РФ

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Кравцев Сергей
С приближением зимы растет вероятность массированных ракетных атак РФ на объекты энергетической инфраструктуры. На что РФ сделает ставку зимой? Какой будет интенсивность ракетных ударов? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Ракетный удар. Фото: из открытых источников
Военный эксперт и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире общенационального телемарафона рассказал, что страна-агрессор постарается сделать работу над ошибками и повторить прошлогоднюю кампанию по нанесению массированных ударов по энергосети Украины.
Эксперт прогнозирует, что россияне основной упор будут делать на ударные беспилотники, потому что ракеты у россиян в ограниченном количестве.
По его мнению, оккупанты будут выбирать одну или две цели для удара и бить "роем", атакуя всем, что есть.
Он добавил, новая тактика противника будет состоять в том, что атака будет направлена на один-два объекта, а не, как было раньше – по всей стране. Таким образом массированность удара на один объект вырастет в разы.
Директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире "Эспрессо" заявил, что, анализируя недавний ракетный удар РФ, когда было применено более 40 крылатых ракет по стратегической авиации из Каспийского моря, преимущественно были ракеты Х-101, также еще и "шахеды", можно прийти к мнению, что пока что противник не имеет возможности существенно увеличить количество ракет, которыми атакует.
Мусиенко не исключает, что такое состояние и сохранится. Но для того, чтобы сделать обобщение, нужно немного времени, чтобы понимать, как враг подготовился, какое количество ракет применяет по сравнению с прошлым годом.
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