Сколько ракетных атак в месяц будет зимой – на что будет делать ставку РФ

С приближением зимы растет вероятность массированных ракетных атак РФ на объекты энергетической инфраструктуры. На что РФ сделает ставку зимой? Какой будет интенсивность ракетных ударов? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Другая тактика россиян состоит в том, что количество ракет будет не рассредоточено по всей стране

Военный эксперт и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире общенационального телемарафона рассказал, что страна-агрессор постарается сделать работу над ошибками и повторить прошлогоднюю кампанию по нанесению массированных ударов по энергосети Украины.

Эксперт прогнозирует, что россияне основной упор будут делать на ударные беспилотники, потому что ракеты у россиян в ограниченном количестве.

"У россиян осталось ракет примерно 15% от того, что было в начале полномасштабного вторжения. Около сотни "Искандеров", сотня-полторы разных ракет — Х-555, Х-101, даже Х-22, которые они производят не так много. Но они могут их производить. Россияне производят примерно до 50 различных ракет в месяц. Например, "Кинжалов" они могут собрать один-два, "Искандеров" пять-шесть", — рассказал Алексей Гетьман.

По его мнению, оккупанты будут выбирать одну или две цели для удара и бить "роем", атакуя всем, что есть.

"Ракетных атак будет максимум две-три в месяц — больше у них физически не получится. Но будет очень большое количество "Шахедов". Эти атаки будут в количестве 30 – максимум 50 ракет. На большее они не способны", – высказался Гетьман.

Он добавил, новая тактика противника будет состоять в том, что атака будет направлена на один-два объекта, а не, как было раньше – по всей стране. Таким образом массированность удара на один объект вырастет в разы.

Наши средства ПВО действительно укрепляются, но их все еще недостаточно

Директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире "Эспрессо" заявил, что, анализируя недавний ракетный удар РФ, когда было применено более 40 крылатых ракет по стратегической авиации из Каспийского моря, преимущественно были ракеты Х-101, также еще и "шахеды", можно прийти к мнению, что пока что противник не имеет возможности существенно увеличить количество ракет, которыми атакует.

Мусиенко не исключает, что такое состояние и сохранится. Но для того, чтобы сделать обобщение, нужно немного времени, чтобы понимать, как враг подготовился, какое количество ракет применяет по сравнению с прошлым годом.

"Мои прогнозы по состоянию на данный момент, что вряд ли враг ракетными атаками сможет добиться большего эффекта, чем это было в прошлом году", — констатировал эксперт.

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