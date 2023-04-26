Сколько российских военных воюет против Украины: в Минобороны назвали цифру

Против Украины воюет почти 370 тысяч российских вояк с 5,9 тысячами единиц тяжелого вооружения. Как сообщает пресс-центр при Минобороны Украины Military Media Center, долгосрочные планы Кремля по имеющейся информации остаются неизменными – силовым путем склонить руководство Украины к переговорам на выгодных для Москвы условиях.

Российские войска. Фото: из открытых источников

По информации Минобороны, для достижения своих целей российские захватчики в ближайшее время сосредоточат свои усилия на ведении наступательных операция на ключевые города Донбасса, чтобы максимально оттеснить украинскую армию из Донецкой области. Так, первоочередной целью врага остается Бахмут, а именно установление полного контроля над этим городом, также противник будет продолжать попытки захватить другие города региона — Авдеевку и Марьинку.

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"Вместе с этим, проведение в ближайшее время наступательных действий врага с белорусского направления выглядит крайне маловероятным. Однако агрессор продолжит держать под угрозой массированных ракетных ударов объекты гражданской и военной инфраструктуры Украины. Таким образом, Россия продолжает полномасштабную вооруженную агрессию и, исходя из последней информации, не отказывается от планов уничтожения Украины как самостоятельного государства", — говорят в Минобороны.

В медиацентре добавили, по самым обновленным данным, на войну против Украины Кремль бросил до 48 бригад и 122 полков, оккупационные силы насчитывают около 315 формирований. Всего против Украины страна-агрессор использует около 369 000 человек личного состава и около 5 900 единиц тяжелого вооружения

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