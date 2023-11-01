Сколько россиян поддержали бы решение Путина прекратить войну: опрос

Подавляющее большинство, а именно 70% граждан РФ готовы поддержать своего диктатора Владимира Путина, если он решит прекратить войну против Украины. Как передает портал "Комментарии", об это свидетельствую данные российской аналитической службы "Левада-Центр".

Путинский режим. Фото: из открытых источников

Социологи отмечают, опрос показал, что 70% россиян, которые участвовали в опросе, поддержали бы решение Путина, если бы он решил прекратить войну в Украине.

Правда есть один нюанс. Если бы Путин вдруг принял решение о том, чтобы вывести из территории Украины все свои войска, согласившись вернуть все ранее оккупированные территории под контроль Украины, то имперские амбиции россиян дали бы о себе знать и только 34% граждан соседней страны согласились бы с таким решением.

Есть и другие цифры. К примеру, 55% россиян придерживаются мнения, что затягивание войны никому не нужно и нужно начинать мирные переговоры. В то же время 38% россиян считают, что Россия еще не достигла своих ключевых целей в войне против Украины, а значит боевые действия нужно продолжать.

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Также издание "Комментарии" сообщало – несмотря на то, что уже больше, чем полтора года идет полномасштабная война, большинство наших соотечественников считают, что идти на компромисс с противником нельзя и нужно продолжать борьбу до полной победы. Хоть социологи и признают, что в первые месяцы полномасштабного вторжения процент тех, кто готов продолжать борьбу до победы был немного больше, нежели сейчас. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Gallup.



