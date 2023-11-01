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Сколько россиян поддержали бы решение Путина прекратить войну: опрос

Согласно опросу 70% россиян поддержали бы решение Путина прекратить войну

сегодня, 08:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Подавляющее большинство, а именно 70% граждан РФ готовы поддержать своего диктатора Владимира Путина, если он решит прекратить войну против Украины. Как передает портал "Комментарии", об это свидетельствую данные российской аналитической службы "Левада-Центр".

Сколько россиян поддержали бы решение Путина прекратить войну: опрос

Путинский режим. Фото: из открытых источников

Социологи отмечают, опрос показал, что 70% россиян, которые участвовали в опросе, поддержали бы решение Путина, если бы он решил прекратить войну в Украине.


Правда есть один нюанс. Если бы Путин вдруг принял решение о том, чтобы вывести из территории Украины все свои войска, согласившись вернуть все ранее оккупированные территории под контроль Украины, то имперские амбиции россиян дали бы о себе знать и только 34% граждан соседней страны согласились бы с таким решением. 

Есть и другие цифры. К примеру, 55% россиян придерживаются мнения, что затягивание войны никому не нужно и нужно начинать мирные переговоры. В то же время 38% россиян считают, что Россия еще не достигла своих ключевых целей в войне против Украины, а значит боевые действия нужно продолжать.

Читайте также на портале "Комментарии" — жители каких стран больше всего хотят поддерживать Украину: результаты опроса.

Также издание "Комментарии" сообщало – несмотря на то, что уже больше, чем полтора года идет полномасштабная война, большинство наших соотечественников считают, что идти на компромисс с противником нельзя и нужно продолжать борьбу до полной победы. Хоть социологи и признают, что в первые месяцы полномасштабного вторжения процент тех, кто готов продолжать борьбу до победы был немного больше, нежели сейчас. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Gallup.




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Источник: https://www.levada.ru/2023/10/31/konflikt-s-ukrainoj-otsenki-oktyabrya2023-goda/
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