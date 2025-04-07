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Сколько России обходится 1 квадратный километр украинской земли: в ВСУ назвали цифры

Россия продолжает нести огромные потери в войне, но не отказывается от продвижения вперед

сегодня, 15:37
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" у себя в Телеграмм опубликовала потери Российской Федерации за первые три месяца 2025 года.

Сколько России обходится 1 квадратный километр украинской земли: в ВСУ назвали цифры

Потери российских войск. Фото из открытых источников

За этот период российские захватчики понесли значительные потери, среди которых 146 человек личного состава, 1 танк, 2 боевые бронированные машины (ББМ) и 4,5 пушки.

"Российский народ платит сверхбольшую цену за желание Кремля", — отметили в сообщении.

Потери на фронте и значительные ресурсы, которые страна-агрессор вынуждена направлять на поддержку боевых действий, делают ситуацию все более сложной, как для военного, так и для экономического потенциала России.

Читайте также на портале "Комментарии" — российская армия за время полномасштабной войны против Украины потеряла более 4000 танков. Это почти танковый корпус США. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские оккупанты в Украине все чаще используют гражданский транспорт, поскольку потеряли более 20 тысяч единиц бронетехники, которую нечем заменить. Эти машины уязвимы к украинским минам, артиллерии и беспилотникам. Об этом говорится в материале Forbes.

Ранее "Комментарии" писали – в марте 2025 года украинская армия поразила 1 644 артиллерийские системы и 3 545 единиц автотранспорта и автоцистерн российских захватчиков. Это самый высокий показатель за весь период широкомасштабного вторжения РФ. Об этом сообщает Минобороны Украины со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.




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Источник: https://t.me/Khortytsky_wind/7561
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