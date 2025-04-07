Сколько России обходится 1 квадратный километр украинской земли: в ВСУ назвали цифры

Как передает портал "Комментарии", оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" у себя в Телеграмм опубликовала потери Российской Федерации за первые три месяца 2025 года.

Потери российских войск. Фото из открытых источников

За этот период российские захватчики понесли значительные потери, среди которых 146 человек личного состава, 1 танк, 2 боевые бронированные машины (ББМ) и 4,5 пушки.

"Российский народ платит сверхбольшую цену за желание Кремля", — отметили в сообщении.

Потери на фронте и значительные ресурсы, которые страна-агрессор вынуждена направлять на поддержку боевых действий, делают ситуацию все более сложной, как для военного, так и для экономического потенциала России.

Читайте также на портале "Комментарии" — российская армия за время полномасштабной войны против Украины потеряла более 4000 танков. Это почти танковый корпус США. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские оккупанты в Украине все чаще используют гражданский транспорт, поскольку потеряли более 20 тысяч единиц бронетехники, которую нечем заменить. Эти машины уязвимы к украинским минам, артиллерии и беспилотникам. Об этом говорится в материале Forbes.

Ранее "Комментарии" писали – в марте 2025 года украинская армия поразила 1 644 артиллерийские системы и 3 545 единиц автотранспорта и автоцистерн российских захватчиков. Это самый высокий показатель за весь период широкомасштабного вторжения РФ. Об этом сообщает Минобороны Украины со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.



